В ФРГ автомобиль въехал в участников карнавального шествия

В городе Фолькмарзене (земля Гессен) автомобиль въехал в участников карнавального шествия, ранены несколько человек. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщили в полиции Касселя. "Водитель автомобиля задержан сотрудниками полиции", - указали в пресс-службе правоохранительных органов. На месте происшествия задействован большой полицейский контингент.

Что уже известно

Как передает Frankfurter Rundschau, речь идет минимум о 15 раненых, среди них есть дети.

По словам одного из очевидцев, на толпу наехал серебристый Mercedes-Kombi. Инцидент произошел около 14.30 по местному времени (16.30 мск). Машина проехала около 30 метров, прежде чем остановилась. По словам свидетелей, водитель после наезда продолжал давить на педаль газа.

Пока не установлено, действовал ли водитель с умыслом. Полиция начала следственные действия и допрашивает свидетелей. Frankfurter Rundschau со ссылкой на свидетелей передает, что водитель намеренно объехал ограждение, отделяющее участников шествия от зрителей.

На место происшествия прибыл мэр Фолькмарзена Хартмут Линнекугель (Hartmut Linnekugel) и глава местной администрации Райнхард Кубат (Reinhard Kubat). Операцию по помощи пострадавшим координирует городской пожарный инспектор Кай Вибуш (Kai Wiebusch). Место ЧП оцеплено, рядом с ним приземлился вертолет спасателей.

Праздничные шествия в "бешеный понедельник"

В так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag) в целом ряде федеральных земель Германии по традиции проходят праздничные шествия - главное и наиболее масштабное событие карнавала.

Фолькмарзен - небольшой город в округе Вальдек-Франкенберг с населением около 6800 человек. Он расположен в 30 километрах от Касселя (земля Гессен) в центральной Германии.

Новость дополняется.

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