В финале чемпионата мира по футболу сыграют Франция и Хорватия

Сборная Хорватии впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче в среду, 11 июля, хорваты на московском стадионе "Лужники" выиграли у команды Англии - 2:1

Счет на 5-й минуте матча открыл защитник английской сборной Киран Триппьер, мастерски исполнив штрафной удар в обвод стенки. На 68-й минуте полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич сравнял счет. Основное время матча так и закончилось - 1:1. На 108-й минуте нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич установил окончательный счет в матче.

Лучшее достижение в истории

Выход сборной Хорватии в полуфинал оказался повторением ее лучшего результата 1998 года. Тогда команда заняла третье место. На чемпионате мира в России "шашечные" неожиданно для многих заняли первое место в группе D, одержав три победы в трех матчах. В 1/8 финала хорваты по серии пенальти оказались удачливее датчан (3:2). А в четвертьфинале вновь в послематчевых пенальти одолели российскую сборную (4:3).

Старейшая национальная футбольная сборная в мире, английская команда, первый и последний раз праздновала успех в 1966 году. На чемпионате мира в России англичане заняли второе место в группе G, проиграв в заключительном туре бельгийцам, когда задача выхода в стадию плей-офф была уже решена. В 1/8 финала сборная Англии обыграла колумбийцев по серии пенальти (4:3). В четвертьфинале англичане не испытали проблем в матче со шведами, победив 2:0.

Финал чемпионата мира, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии пройдет 15 июля (18.00 мск) на арене "Лужники" в Москве. Днем ранее (17.00) в Санкт-Петербурге бельгийцы и англичане определят обладателя бронзовой медали мундиаля.

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