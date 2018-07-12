 В финале чемпионата мира по футболу сыграют Франция и Хорватия | Новости из Германии о России | DW | 11.07.2018

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Россия

В финале чемпионата мира по футболу сыграют Франция и Хорватия

Сборная Хорватии, обыграв в полуфинале англичан 2:1, впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата мира по футболу.

Нападающий хорватов Марио Манджукич забивает победный гол в ворота англичан

Нападающий хорватов Марио Манджукич забивает победный гол в ворота англичан

Сборная Хорватии впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче в среду, 11 июля, хорваты на московском стадионе "Лужники" выиграли у команды Англии - 2:1

Счет на 5-й минуте матча открыл защитник английской сборной Киран Триппьер, мастерски исполнив штрафной удар в обвод стенки. На 68-й минуте полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич сравнял счет. Основное время матча так и закончилось - 1:1. На 108-й минуте нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич установил окончательный счет в матче.

Лучшее достижение в истории

Контекст

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В первом полуфинальном матче, прошедшем на "Санкт-Петербург Арена", французы обыграли сборную Бельгии со счетом 1:0. Соперник французов определится в матче Англия - Хорватия. (10.07.2018)

Футбольная сказка сборной России на ЧМ завершилась в 1/4 финала против Хорватии. Команда под руководством Черчесова провела турнир по канонам русского фольклора. Взгляд Сергея Елкина. (09.07.2018)

Выход сборной Хорватии в полуфинал оказался повторением ее лучшего результата 1998 года. Тогда команда заняла третье место. На чемпионате мира в России "шашечные" неожиданно для многих заняли первое место в группе D, одержав три победы в трех матчах. В 1/8 финала хорваты по серии пенальти оказались удачливее датчан (3:2). А в четвертьфинале вновь в послематчевых пенальти одолели российскую сборную (4:3).

Старейшая национальная футбольная сборная в мире, английская команда, первый и последний раз праздновала успех в 1966 году. На чемпионате мира в России англичане заняли второе место в группе G, проиграв в заключительном туре бельгийцам, когда задача выхода в стадию плей-офф была уже решена. В 1/8 финала сборная Англии обыграла колумбийцев по серии пенальти (4:3). В четвертьфинале англичане не испытали проблем в матче со шведами, победив 2:0.

Финал чемпионата мира, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии  пройдет 15 июля (18.00 мск) на арене "Лужники" в Москве. Днем ранее (17.00) в Санкт-Петербурге бельгийцы и англичане определят обладателя бронзовой медали мундиаля.

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  • Свисток судьи впервые прозвучал на футбольном поле в 1878 году.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Свисток арбитра

    Многие правила в футболе сложились очень рано. Cвисток судьи впервые прозвучал на футбольном поле в 1878 году. До этого арбитры управляли игрой, в основном, голосом и руками. Но 10 июля 1878 года один из матчей в Лондоне судил полицейский. Когда на поле началась драка, он тут же засвистел в свисток. Драка прекратилась. С тех пор свисток стал непременным атрибутом футбольного арбитра.

  • Судьи изучают работу системы видеоповторов

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Видеоповторы как доказательство

    А вот правило, введенное лишь совсем недавно, в 2012 году. Исполком ФИФА после долгих раздумий разрешил использовать эти технические средства. На чемпионате мира в России видеоповторы используются для проверки трех спорных ситуаций: когда речь идет о том, был ли гол или нет (в том числе, не забит ли он из офсайда), о назначении пенальти и об удалении игрока.

  • Судья спреем проводит линию на футбольном поле, обозначая место для пробития штрафного удара

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Исчезающий спрей

    Впервые такой спрей применили бразильцы в 2001 году. Там же, в Бразилии, исчезающий спрей использовали на чемпионате мира 2014 года. С его помощью судьи проводят линию для установки стенки и обозначают место нарушения при пробитии штрафного удара. Рефери уже не надо, как раньше, снова и снова отодвигать стенку. В составе спрея, в основном, вода и бутан. Последний достаточно быстро улетучивается.

  • Боковой судья поднял флажок, сигнализируя о положении вне игры

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Без офсайда

    Есть и более кардинальные предложения. Так, уже не в первый раз футбольные функционеры выступают за отмену правила "вне игры": мол, матчи станут зрелищнее. В 2010 году за отмену офсайда даже выступил тогдашний президент ФИФА. Но все закончилось лишь тем, что в 2013 году частично упразднили правило так называемого пассивного положения "вне игры".

  • Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Размеры ворот

    Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке. Тем не менее, постоянно вносятся предложения увеличить ворота: мол, тогда будут больше забивать, игра станет интереснее. Но от размеров ли ворот это зависит?

  • Еще одно предложение - поделить матч на четыре четверти.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Тайм-ауты

    Еще одно предложение - поделить матч на четыре четверти, чтобы у тренеров было больше возможностей давать указания игрокам. А лет десять назад дискутировали о том, не ввести ли тайм-ауты, как это принято, например, в баскетболе, - по 2 минуты на тайм и команду. Но, в конце концов, от этого отказались. Тайм-ауты разрешены только в мини-футболе: 1 минута в каждом тайме.

  • Знаменитый в прошлом нападающий Марко ван Бастен предложил внести несколько изменений в футбольные правила. Одно из них - заменить послематчевые пенальти буллитами.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Послематчевые буллиты

    Знаменитый в прошлом нападающий Марко ван Бастен предложил заменить послематчевые пенальти буллитами. Игроки начинают движение с расстояния 25 метров от ворот, выходят один на один с вратарем и должны в течение 8 секунд произвести удар. Одиннадцаметровые же будут пробиваться только в ходе игры. Но послематчевые пенальти на ЧМ-2018 показали: жаль расставаться со столь увлекательной традицией.

  • Судья назначет пенальти, указывая на 11-метровую отметку

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Удаление с поля на 10 минут

    В ФИФА обсуждают сейчас вопрос, не ввести ли временное (например, на 10 минут) удаление игроков с поля за грубую игру - в том случае, если фол или серия фолов не тянут на красную или даже желтую карточку, но все же требуют более серьезного наказания, чем устное предупреждение. Возможно даже введение в таком случае оранжевых карточек - помимо красной и желтой.

  • Оливер Бирхофф забивает решающий гол в ворота сборной Чехии на ЧЕ-96.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    "Золотой гол"

    С 1993 по 2004 годы победителя в матчах плей-офф определял "золотой гол". Если команда забивала мяч в дополнительное время, игра сразу прекращалась. Правило "золотого гола" позволило Германии стать чемпионом Европы в 1996 году. Решающий мяч в ворота сборной Чехии на счету Оливера Бирхоффа (на снимке). В 1998 году на ЧМ "золотой гол" принес победу французам в поединке с Парагваем.

  • Пляжный волейбол

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Бикини для женского футбола

    В 2011 году президент ФИФА Зепп Блаттер предложил по примеру пляжного волейбола одеть женщин-футболисток в новую форму: плотно облегающие фигуру майки и узкие трусики. Тогда, мол, народ больше будет ходить на матчи женщин. Капитан сборной США Джули Фоуди сказала на это: "Мы наденем такую форму, только если Блаттер будет вести свои пресс-коференции в плавках!" От идеи отказались.

    Автор: Ефим Шуман


 

Контекст

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

Как часто мы слышим в эти дни - дни чемпионата мира - свисток арбитра! А впервые он прозвучал на футбольном поле 140 лет назад. Об этом и о более "свежих" нововведениях в футболе - в фотогалерее DW. (24.01.2017)  

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