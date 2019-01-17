 В университете Лиона произошло несколько взрывов | Новости из Германии о Европе | DW | 17.01.2019

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Европа

В университете Лиона произошло несколько взрывов

По предварительным данным, во время ремонтных работ взорвались баллоны с газом, пострадали три человека.

Университет Лиона

Университет Лиона

Взрыв в кампусе университета Лиона

Взрыв в кампусе университета Лиона

На территории студенческого городка университета Лиона в коммуне Вийёрбан на окраине французского мегаполиса произошли несколько мощных взрывов. По первой информации, в результате инцидента, случившегося утром в четверг, 17 января, легкие ранения получили три человека.

Французские СМИ со ссылкой на данные пожарных сообщают о том, что в здании на территории главного университета велись ремонтные работы, в нем взорвались баллоны с газом. Ситуация находится под контролем, тушение вспыхнувшего после взрывов пожара будет продолжаться весь день, сообщил университет Лиона.

Контекст

Близлежащие здания были эвакуированы. В здании Mendel, где произошли взрывы, расположен, среди прочего, факультет биологии.

12 января в булочной в центре Парижа, расположенной в многоэтажном доме на улице Тревиз, произошел взрыв, погибли четыре человека. По предварительной версии, причиной послужила утечка газа. Незадолго до взрыва из-за запаха газа была вызвана противопожарная охрана.

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