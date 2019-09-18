 В Улан-Удэ арестован организатор несанкционированного митинга | Новости из Германии о России | DW | 18.09.2019

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Россия

В Улан-Удэ арестован организатор несанкционированного митинга

Петр Дондуков признан виновным в организации несанкционированного митинга в столице Бурятии. Суд приговорил его к административному аресту сроком на 10 суток.

Участники акции протеста в Улан-Удэ

Участники акции протеста в Улан-Удэ

Советский районный суд Улан-Удэ в среду, 18 сентября, арестовал на 10 суток организатора несанкционированного митинга в столице Бурятии Петра Дондукова. Он признан виновным по статье о повторном нарушении при организации и проведении несанкционированного митинга.

"С учетом личности Дондукова, характера совершенного административного правонарушения, обстоятельств дела, постановлением суда назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - говорится в пресс-релизе суда. Приговор может быть обжалован в Верховном суде Бурятии.

Контекст

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По сообщениям местных СМИ, 10 сентября Дондуков в прямом эфире на своем интернет-канале призвал людей прийти на площадь в Улан-Удэ, где проходил стихийный митинг, после чего попросил собравшихся не расходиться. В ночь на 10 сентября местные жители, недовольные результатами выборов, собрались на площади Советов в Улан-Удэ, требуя встречи с властями республики и новых выборов.

Митинг на площади Советов

Полицейские разогнали собравшихся и задержали двух человек, в том числе блогера Дмитрия Баирова и депутата Баира Цыренова, которого суд впоследствии оштрафовал на 15 тысяч рублей по статье КоАП о нарушении порядка проведения митинга или демонстрации.

В полиции отметили, что сотрудники ДПС требовали от находившихся в автобусе митингующих покинуть площадь, но те отказались, после было решено их задержать. Всего было задержано 17 человек.

Позднее суд приговорил Баирова к 15 суткам административного ареста по статьям о нарушении порядка проведения митинга, мелком хулиганстве и о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

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