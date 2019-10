В "украинском деле" Трампа появился второй разоблачитель

Второй разоблачитель президента США Дональда Трампа в деле, связанном со скандальным разговором главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал об обстоятельствах данного дела генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону. Об этом сообщил в воскресенье, 6 октября, в эфире американского телеканала ABC Марк Заид - адвокат, представляющий интересы обоих разоблачителей.

По словам Заида, его новый клиент является чиновником из кругов спецслужб и, в отличие от первого информатора, знаком "из первых рук" с некоторыми обстоятельствами, описанными в жалобе первого разоблачителя, связанной с телефонным разговором Трампа с Зеленским. Если это так, это может привести к пересмотру утверждения Трампа о том, что информация в жалобе была "абсолютно неточной".

Оба разоблачителя Трампа находятся под защитой закона

По словам Заида, оба разоблачителя находятся под защитой закона, который не допустит их увольнения из мести. Как сообщает телеканал ABC, пока второй разоблачитель не общался с представителями комитетов Конгресса США, занимающимися расследованием данного дела.

В пятницу газета The New York Times со ссылкой на два анонимных источника сообщила о том, что еще один представитель спецслужб размышляет над возможностью подать жалобу по делу, связанному с разговором Трампа и Зеленского, и дать на этот счет показания в Конгрессе. Со своей стороны, телеканал ABC отмечает, что не знает, является ли новый клиент адвоката Марка Заида именно тем человеком, о котором сообщала ранее газета The New York Times.

Скандал вокруг телефонной беседы Трампа и Зеленского

19 сентября газеты The Washington Post и The New York Times сообщили со ссылкой на неназванные источники о жалобе неназванного сотрудника американской разведки, которая касалась Украины и затрагивала национальные интересы США. Чуть позже телеканал CNN высказал предположение, что инцидент мог быть связан с телефонным разговором Трампа и Зеленского, состоявшимcя 25 июля. По версии СМИ, глава Белого дома во время беседы намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине в размере 250 млн долларов, если Киев откажется начать расследование в отношении Джозефа Байдена и его сына Хантера.

В ходе вспыхнувшего скандала демократы в Конгрессе США стали требовать начать процедуру импичмента Трампа. В свою очередь, глава Белого дома отвергал все обвинения и утверждал, что запись беседы с Зеленским положит конец домыслам его политических противников.

Начало процедуры импичмента в отношении Трампа

Тем не менее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник, 24 сентября, объявила о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа, назвав звонок Трампа Зеленскому нарушением его конституционных обязанностей.

На следующий день Белый дом опубликовал расшифровку телефонной беседы президентов США и Украины. Из стенограммы, в частности, следует, что Трамп на самом деле побуждал Зеленского воспользоваться услугами его личного юриста, Рудольфа Джулиани для организации расследования в отношении своего вероятного соперника на президентствих выборах 2020 года Джозефа Байдена. По словам Трампа, в бытность вице-президентом США Байден защитил своего сына Хантера от расследования в Украине по делу о коррупции, добившись увольнения генерального прокурора страны.

26 сентября Палата представителей Конгресса США опубликовала текст жалобы, поданной в комитет по разведке Палаты представителей неназванным сотрудником спецслужб. В документе высказывалось предположение о том, что Трамп пытался добиться вмешательства другой страны в выборы в США 2020 года.

