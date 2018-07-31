 В Украине 84-летний мужчина получил 12 лет тюрьмы за госизмену | Новости из Германии об Украине | DW | 31.07.2018

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Украина

В Украине 84-летний мужчина получил 12 лет тюрьмы за госизмену

Пожилой мужчина собирал по поручению России информацию об оборонном заказе Украины, выполняемом в Харькове, заявил суд. Защита осужденного обжалует приговор.

Харьков

Харьков

Орджоникидзевский районный суд Харькова приговорил 84-летнего мужчину к 12 годам тюрьмы за госизмену. Осужденный признан виновным в сборе по заказу РФ сведений о государственном оборонном заказе, который выполняет один из научных центров Харькова на основании соглашений с Министерством обороны Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области во вторник, 31 июля.

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По мнению суда, пожилой мужчина "действовал в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины".

"Прокуратура доказала, что злоумышленник собирал сведения, принадлежащие научным учреждениям и являющиеся государственной тайной. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям иностранного государства - России", - отмечается в заявлении. 

Украинские СМИ называют имя осужденного - Мехти Логунов. Он был задержан 17 августа 2017 года в Харькове. Адвокат Логунова заявил, что намерен обжаловать приговор.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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