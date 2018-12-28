В Украине стартует кампания по выборам президента

В Украине в понедельник, 31 декабря, стартует процесс по выборам президента, которые пройдут 31 марта. С 31 декабря по 3 февраля ЦИК Украины будет принимать документы от кандидатов в президенты. Регистрация кандидатов пройдет до 8 февраля, а на следующий день после регистрации кандидаты в президенты смогут начать агитационную кампанию.

Если 31 марта ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то будет назначен второй тур выборов, который пройдет 21 апреля. В таком случае официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

Кандидат в президенты должен быть гражданином Украины, достигшим 35-летнего возраста, владеющим государственным языком и проживающим в Украине в течение 10 лет до дня выборов.

В среду, 26 декабря, президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении действия военного положения (ВП) в десяти областях страны. Он отметил, что если бы не выборы, попросил бы Верховную раду продлить режим ВП.

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