В Украине создателей "Дау" подозревают в пытках несовершеннолетних

Прокуратура Харьковской области заподозрила создателей цикла фильмов "Дау" в пытках несовершеннолетних и изготовлении произведений, пропагандирующих культ насилия. О начале соответствующих уголовных производств во вторник, 22 апреля, сообщил сайт Генпрокуратуры Украины.

"По информации правоохранителей, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Внимание прокуратуры привлекли кадры из фильма "Дау. Дегенерация", премьера которого прошла в Берлине в феврале 2020 года на фестивале "Берлинале". Их разместил в своем аккаунте в соцсети Facebook украинский уполномоченный по правам ребенка Микола Кулеба.

"Дау" - цикл короткометражных и полнометражных фильмов российского режиссера Ильи Хржановского, снимавшийся с 2008 по 2011 годы в специально построенном павильоне в Харькове с участием непрофессиональных актеров. Во время съемок и после них в прессе появилась информация о возможном применении насилия на съемочной площадке. На фестивале "Берлинале" фильм "Дау. Наташа" получил "серебряного медведя" за операторскую работу.

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