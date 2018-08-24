В Украине сожгли виноградники французского маркиза

Проживающий в Украине французский парфюмер и винодел Кристоф Лакарен маркиз де Фабьяни сообщил об умышленном поджоге своих виноградников в Одесской области. "Вчера поздним вечером – криминальный поджог моих виноградников. Уже 20 га сгорело", - написал Лакарен на своей странице в социальной сети Facebook в субботу, 25 августа. В Управлении Национальной полиции в Одесской области агентству "Украинские новости" подтвердили сообщение о пожаре на виноградниках и заявили, что предварительно рассматривается версия умышленного поджога

Винодел в своем посте обратился к президенту Украины Петру Порошенко, напомнив главе государства, что около месяца назад рассказывал ему о проблемах с рейдерами, которые хотят захватить землю, на которой расположены виноградники Лакарена и разрушить его винодельческую компанию. Порошенко обещал ему поддержку.

И стреляли, и бульдозером давили

Это не первая атака на французского винодела, уже добрых полтора десятка лет проживающего в поселке Шабо. В январе 2016 года его дом и двор обстреляли. В том же году Государственная фискальная служба Украины обвинила Лакарена в "незаконном изготовлении, хранении, сбыте и транспортировке с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков". Налоговики изъяли у него виноматериалы и оборудование на миллионы гривен. Тогда за винодела вступился глава Одесской администрации Михаил Саакашвили и ныне покойный журналист Павел Шеремет. В ноябре того же года неизвестные на бульдозере уничтожили часть виноградников француза.

Как сообщило украинское издание "Экономическая правда" виноградники Лакарена частично находятся на принадлежащей ему земле, а частично - на взятой в 2007 году в аренду сроком на 15 лет. Именно арендованный участок земли является целью рейдерских атак. Как утверждает французский винодел, вместо виноградников неизвестные хотят возвести на этой земле объекты недвижимости.

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