В Украине против телеканала NewsOne завели дело о финансировании терроризма

Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по статье о финансировании терроризма против владельцев украинского телеканала NewsOne. Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил во вторник, 9 июля. По его словам, двое людей одновременно являются директорами офшоров, с помощью которых финансируется телеканал, и офшоров, на которых числится российский банк, участвующий в гособоронзаказе в РФ.

По словам Луценко, этим банком является Промсвязьбанк, "через который Кремль финансирует войну против Украины".

Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Тарас Козак, называющий себя единственным собственником NewsOne, охарактеризовал эти обвинения как "циничную ложь". Действия Луценко он назвал "свидетельством его профессиональной непригодности".

Накануне Юрий Луценко обвинил телеканал в "покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины". Возмущение генпрокурора вызвали планы провести телемост с находящимся под санкциями российским телеканалом "Россия 1". Позднее телеканал отказался от проведения телемоста с "Россией 1" , объяснив это решение "прямыми угрозами физической расправы".

Реакции Кремля и Зеленского

Кремль поддержал инициативу о проведении телемоста. "Это инициатива двух телеканалов, которую, с нашей точки зрения, можно только приветствовать. Несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно общение народов двух стран никто не отменял, это общение и прямо, и опосредованно продолжается", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал эту идею, заявив, что целью данного мероприятия на самом деле является разделение украинцев на два лагеря. "Надо поговорить? Согласен. Сначала, дорогие украинцы, с вами. Вы - умные люди, и должны на миг отключить эмоции и немного включить голову. Анонсированный телемост - это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - снова разделить нас", - сказал Зеленский в обращении к гражданам Украины 8 июля.

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