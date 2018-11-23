 В Украине протестуют против действий России в Керченском проливе | Новости из Германии об Украине | DW | 26.11.2018

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Украина

В Украине протестуют против действий России в Керченском проливе

В ночь на 26 ноября в ряде городов Украины прошли антироссийские митинги. В Одессе подразделения полиции и Нацгвардии были переведены на усиленный режим работы.

Протест у посольства РФ в Киеве

Протест у посольства РФ в Киеве

У здания российского посольства в Киеве в ночь на понедельник, 26 ноября, прошел стихийный митинг против действий РФ во вспыхнувшем накануне конфликте в Керченском проливе. Собралось несколько десятков человек, некоторые из них бросали дымовые шашки на территорию посольства. У центрального входа были сложены принесенные митингующими автомобильные шины. Недалеко от российского посольства загорелся автомобиль с дипломатическими номерами, сообщает "Украинская правда".

Антироссийские акции прошли или проходят и в других городах Украины. Так, у генконсульства России во Львове в ночь на понедельник, по разным данным, собрались от 10 до 50 человек. Некоторые из них жгли автомобильные покрышки.

В Одессе подразделения полиции, Нацгвардии и других правоохранительных органов были переведены ночью на усиленный режим работы, пишет местная интернет-газета "Думская". Утром 26 ноября у генконсульства РФ в Одессе начался митинг, на который пришли более ста человек. Полиция перекрыла въезд на Гагаринское плато, где находится дипмиссия, чтобы вести проверку на наличие запрещенных предметов. Некоторые из протестующих зажгли петарды и дымовую шашку.

В понедельник митинг у консульства РФ проходит также в Харькове. Некоторые из собравшихся также поджигают покрышки. На территории дипмиссии загорелась новогодняя елка.

Контекст

Европарламент осудил чрезмерные проверки Россией судов в Азовском море и милитаризацию всего региона Черного моря. В резолюции евродепутаты призвали ЕС предупредить РФ о новых санкциях в случае эскалации. (25.10.2018)

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Конфликт у берегов Крымского полуострова

25 ноября пресс-служба ВМС Украины сообщила о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении шестерых украинских военных. В ФСБ России подтвердили, что корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", следовавшие из Одессы в Мариуполь, задержаны, при этом были ранены трое военнослужащих ВС Украины. Российская сторона утверждает, что ВМС Украины не предупредили о проходе судов через Керченский пролив. В Украине это отрицают.  

В ночь на 26 ноября в Украине было принято решение о введении военного положения, которое еще должна утвердить Верховная рада. Киев и Москва в связи с событиями в Керченском проливе потребовали проведения 26 ноября внеочередного заседания Совета Безопасности ООН.

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    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


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