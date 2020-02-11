В Украине при попытке дать взятку директору НАБУ задержаны трое

Правоохранительные органы задержали трех человек по подозрению в попытке дать взятку в размере 6 млн долларов (5,3 млн евро) директору (НАБУ) Артему Сытнику и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому. Об этом в пятницу, 12 июня сообщило агентство "Українськi Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточнила пресс-служба НАБУ в Facebook, средства могли предлагаться в обмен на закрытие уголовного дела. На субботу, 13 июня, анонсирован брифинг Сытника и Холодницкого.

"Українськi Новини" в свою очередь уточняют, что речь могла идти о прекращении производства в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Он занимал этот пост с июня 2010 года по апрель 2012 года, имеет активы в украинском нефтегазовом секторе и является президентом крупнейшей газодобывающей компании Украины Burisma Holdings, членом Наблюдательного совета которой был сын Джозефа Байдена.

По данным источников издания "Цензор.Нет", задержаны, в частности, первый замначальника Налоговой службы Киева Николай и директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича.

Злочевский объявлен в розыск

Экс-министр экологии и природных ресурсов Украины, основатель украинской газодобывающей компании Burisma Николай Злочевский в ноябре 2019 года был объявлен в розыск. Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка тогда отмечал, что основатель Burisma фигурирует в 13 уголовных делах, которые передадут Службе безопасности Украины или НАБУ.

История с участием сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в работе украинской компании стала причиной громкого политического скандала в США. По сообщениям американской прессы, представители администрации действующего президента Дональда Трампа пытались отыскать на Украине компромат на Байдена и таким образом помешать его предвыборной кампании за президентский пост в 2020 году.

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