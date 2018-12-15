 В Украине появилась объединенная православная церковь | Новости из Германии об Украине | DW | 15.12.2018

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Украина

В Украине появилась объединенная православная церковь

Главой новой церкви стал митрополит Епифаний из Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Петр Порошенко, митрополит Епифаний и представитель Константинопольского патриархата митрополит Эммануил

Петр Порошенко, митрополит Епифаний и представитель Константинопольского патриархата митрополит Эммануил

В Киеве в субботу, 15 декабря, завершился объединительный собор православных церквей. Предстоятелем поместной православной церкви в Украине избран митрополит Епифаний из Украинской православной церкви (Киевский патриархат).

Заседание собора проходило в закрытом режиме. В нем приняли участие 192 делегата, в их числе - представители УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Эти церкви не признаны другими православными церквями. В работе собора приняли участие также два митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП)

Контекст

Демарш Синода УПЦ МП не в состоянии остановить процесс создания единой Украинской православной церкви. Но не все приходы УПЦ МП поддержат решение митрополита Онуфрия, уверен Сергей Руденко. (16.11.2018)

На соборе будет избран глава автокефальной православной церкви Украины. У новой церкви не будет патриарха, ее будет возглавлять предстоятель с титулом митрополит Киевский. (15.12.2018)

Патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет не выдвинул свою кандидатуру на пост предстоятеля поместной православной церкви. Одним из вероятных претендентов считался митрополит Винницкий Симеон - представитель УПЦ МП.

РПЦ - против предоставления автокефалии украинской церкви

Президент Украины Петр Порошенко поздравил собравшихся на площади перед храмом Святой Софии "с созданием Украинской поместной автокефальной православной церкви". "Чудо стало возможным благодаря непоколебимой позиции Вселенского патриарха Варфоломея, нашей Константинопольской церкви-матери", - подчеркнул глава государства.

Русская православная церковь (РПЦ) выступает против предоставления автокефалии украинской церкви. 15 октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, поскольку тот лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Украине.

Смотрите также:

  • Софийский собор в Киеве

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    Новая православная церковь в Украине

    15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве состоялся объединительный поместный собор, на котором была учреждена новая автокефальная православная церковь Украины.

  • На объединительном соборе православных церквей в Киеве

    Как в Украине объединили православных

    Предстоятелем стал митрополит Епифаний

    Предстоятелем поместной православной церкви в Украине избран митрополит Епифаний из Украинской православной церкви Киевского патриархата (в центре). Он считается ближайшим сподвижником патриарха УПЦ КП Филарета. Сам Филарет не выдвинул свою кандидатуру. Одним из вероятных претендентов на пост главы новой церкви считался митрополит Винницкий Симеон - представитель УПЦ Московского патриархата.

  • Объединительнй собор в Украине

    Как в Украине объединили православных

    Собор в закрытом режиме

    В объединительном соборе принимали участие 192 делегата. Заседание проходило в закрытом режиме, без представителей СМИ.

  • митинг около Софийского собора в Киеве

    Как в Украине объединили православных

    Независимая и равноправная

    Украинская церковь стала автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквами. Синод новой церкви будет состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода составит один год.

  • Объединительный поместный собор в Украине

    Как в Украине объединили православных

    "Большой государственный вопрос"

    В своем выступлении на соборе президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, участников собора и "всех, кто верил в то, что это возможно", "кто за это боролся". "Сейчас решается большой государственный вопрос, - продолжил президент. - И я хочу сказать тем, кто собрался: вы непосредственные участники становления украинской независимой церкви".

  • Демонстрация в Киеве у Софийского собора

    Как в Украине объединили православных

    Тысячи верующих со всей Украины

    На Софийской площади собрались тысячи верующих со всех областей Украины, большинство приехали в столицу организованно. На площади установили большой экран для трансляции молебна, а также выступлений президента Украины Петра Порошенко и представителя Вселенского патриархата из Константинополя. В центре Киева были усилены меры безопасности.

  • Kiew Gläubige Ukrainer demonstrieren auf dem Sofijskaja-Platz (DW/Liliya Rzheutskaya)

    Как в Украине объединили православных

    Решение Вселенского патриархата

    Синод Вселенского патриархата решил начать процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви в октябре. Был отменен указ 1686 года, в соответствии с которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, а также возобновлен канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриарха Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

  • Патриарх Кирилл и президент Владимир Путин

    Как в Украине объединили православных

    РПЦ разорвала отношения с Константинополем

    Русская православная церковь выступает против предоставления автокефалии украинской церкви. РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, поскольку тот лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Украине.

    Автор: Ольга Мищенко



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Что думают про томос в родном селе митрополита УПЦ МП Онуфрия

Контекст

Как в Украине объединили православных

На объединительном поместном соборе в конце 2018 года был избран глава новой автокефальной православной церкви Украины и утвержден ее устав. (15.12.2018)  

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