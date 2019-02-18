 В Украине определился список кандидатов в президенты | Новости из Германии об Украине | DW | 08.03.2019

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Украина

В Украине определился список кандидатов в президенты

В бюллетень для голосования на президентских выборах в Украине 31 марта будут включены 39 кандидатов.

Предвыборные билборды на улицах Киева

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании в пятницу, 8 марта, которое началось после полуночи, приняла решение о включении в окончательный список 39 кандидатов в президенты.

На день окончания регистрации 8 февраля в ЦИК было зарегистрировано 44 кандидата. Но в последнюю неделю срока, отведенного для возможной подачи кандидатами заявлений о снятии с выборов, Центризбирком отменил регистрацию пяти кандидатов по их собственному желанию.

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Сошли с дистанции в пользу других кандидатов

В пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко сняли свои кандидатуры мэр Львова, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый, народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов и выдвинутый партией "Сила людей" журналист Дмитрий Гнап.

В пользу президента Петра Порошенко снял свою кандидатуру первый заместитель командующего Сил спецопераций ВСУ, выдвинутый партией "Воины АТО" Сергей Кривонос.

В пользу кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула снял свою кандидатуру лидер партии "Наши" Евгений Мураев.

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Кто претендует на пост президента Украины?

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