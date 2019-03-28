В Украине наступил "день тишины" перед выборами президента

В Украине в субботу, 30 марта, в преддверии выборов главы государства, наступил "день тишины", когда запрещена любая предвыборная агитация, в том числе публичные оценки деятельности кандидата на пост президента, проведение встреч с избирателями, а также шествий и демонстраций.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. Избирательные участки откроются в 8.00 (9.00 мск) утра и закроются в 20.00 (21 мск). Согласно закону "О выборах президента Украины", право голоса имеют граждане Украины, которым на момент выборов исполнилось 18 лет.

Результаты экзитполов могут быть обнародованы только после окончания голосования. В окончательный список вошли 39 кандидатов, среди которых - действующий глава государства Петр Порошенко, экс-премьер и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а также артист и худрук студии "Квартал 95" Владимир Зеленский.

В случае второго тура повторное голосование в Украине пройдет 21 апреля

Президентская избирательная кампания в Украине началась 31 декабря 2018 года. Если в день выборов 31 марта ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то будет назначен второй тур, который пройдет 21 апреля. В таком случае официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

Наблюдать за избирательным процессом в Украине будут 2020 представителей из 16 стран и 15 международных организаций. Наблюдателей из России в страну не пустили, поскольку в начале февраля Верховная рада законодательно ограничила участие в наблюдательных миссиях граждан стран-агрессоров и тех, кого делегировали эти страны. В Украине страной-агрессором официально признана Российская Федерация.

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