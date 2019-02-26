В Украине ищут, кого отправить на "Евровидение-2019" вместо Maruv

После скандала с отбором на "Евровидение" в Украине срочно ищут нового представителя для песенного конкурса в Тель-Авиве. Не исключено, что Украина в этом году откажется от участия в нем.
Гастроли в России и "кабальные условия" контракта побудили певицу Maruv, победительницу нынешнего украинского национального отбора участников "Евровидения-2019", отказаться от поездки на международный песенный конкурс, который состоится в мае в Тель-Авиве. Теперь Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) в срочном порядке ищет замену певице Maruv.
Какая перспектива ожидает Украину на "Евровидении"
Как сообщила DW член правления НОТУ, ответственная за развлекательное направление деятельности, Александра Кольцова, во вторник, 26 февраля, представители общественного вещателя проведут переговоры с продюсерами групп Freedom jazz и KAZKA, которые по итогам национального отбора заняли соответственно второе и третье место.
"У нас есть еще несколько победителей финала нацотбора. Мы проведем с ними консультации, также мы проконсультируемся с юристами и Европейским вещательным союзом. Ситуация имеет признаки политизации", - говорит Кольцова и не исключает, что Украина в этом году может отказаться от участия в песенном конкурсе. "Нужно понять, стоит ли вообще Украине в этом году участвовать в "Евровидении". Потому что все это - репутационные риски. Мы должны очень хорошо все взвесить", - сказала представительница НОТУ.
Повторный национальный конкурсный отбор украинский общественный вещатель не будет инициировать. При этом, говорит Кольцова, НОТУ будет предлагать другим финалистам национального отбора подписать точно такой же контракт, как и певице Maruv. В нем, помимо основных требований Европейского вещательного союза о передаче прав на песню, согласовании сценария выступления, в этом году появился "новый национальный пункт" - об отказе от гастролей в России. "К артистам могут возникнуть вопросы. Они должны заглянуть в свои паспорта и вспомнить, ездили ли они куда-то в последнее время. Для украинского общества это оказалось определяющим критерием", - отметила представительница НОТУ.
Именно запланированные сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге и то, что права на песню Siren Song, с которой певица Maruv планировала представить Украину в Тель-Авиве, принадлежат российской компании Warner Music Russia, вызвали много вопросов к победительнице национального отбора конкурсантов.
Среди украинских зрителей разгорелась дискуссия, может ли певица, зарабатывая на гастролях в стране-агрессоре, представлять Украину на "Евровидении". Сама же исполнительница расценила это как политическое давление и отказалась подписывать контракт. В НОТУ сообщили, что не нашли общего решения с певицей по ее "миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе".
Александра Кольцова отмечает, что ранее с исполнителем, который представлял Украину на конкурсе, не было необходимости вносить в контракт пункт о запрете гастролей, поскольку участники, выступавшие в РФ, не доходили до финала национального отбора.
Кто еще может представлять Украину
Другие финалисты украинского национального отбора пока не комментируют возможного подписания контракта для участия в конкурсе. Вместе с тем критикам тоже есть за что их упрекнуть.
Группа Freedom jazz, которая в итоге заняла второе место после Maruv, получила в финале максимальное количество баллов от жюри и была третьей по результатам голосования зрителей, с 2012 года постоянно выступала в юмористической программе "Киев Вечерний" производства "Студии Квартал-95". Этот продакшн принадлежит одному из кандидатов в президенты Украины Владимиру Зеленскому.
Третье место в нацотборе конкурсантов для участия в "Евровидении" занял группа KAZKA с песней Apart. Она была на втором месте по рейтингу зрителей и на третьем месте по голосованию судей. Эта группа известна тем, что их хит "Плакала" в октябре 2018-го попал в топ-10 сервиса распознавания песен Shazam, а сама песня стала известной во многих странах. Но во время национального отбора "Евровидения" группу KAZKA обвинили в плагиате. Продюсер группы Юрий Никитин заявил, что это не плагиат, поскольку в песне использовали сэмпл из звукового банка, доступ к которому есть у всех продюсеров в мире. Никитин считает, что во время национального отбора "Евровидения" сама группа стала объектом атаки "черного пиара".
Европейский вещательный союз в ожидании решения Киева
Исполнительный продюсер "Евровидения-2017" в Киеве Александр Харебин считает, что в этом году Украина из-за скандала должна отказаться от участия в международном песенном конкурсе. По его мнению, так будет справедливо.
"Это будет ответственно относительно певицы, которая победила, но не смогла туда поехать. Это будет честно по отношению к тем людям, которые голосовали за нее, но не получали результата, и это будет честно по отношению к обществу, которое ожидало участника другого качества и с другой позицией", - сказал DW Харебин.
Он отмечает, что в случае отказа Украины выступать на "Евровидении-2019" НОТУ несет финансовые убытки, в частности, ей не вернут гарантийный взнос за участие в конкурсе. Однако, по его мнению, эти финансовые затраты не являются чрезмерными по сравнению с репутационными рисками Украины.
В Европейском вещательном союзе на запрос DW отказались прямо комментировать скандал с украинским национальным отбором участников. Там отметили лишь, что "каждый вещатель отвечает за отбор участника для "Евровидения" в соответствии с правилами Европейского вещательного союза".
Смотрите также: