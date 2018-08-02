 В Украине задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета | Новости из Германии об Украине | DW | 12.12.2019

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Украина

В Украине задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета

По неподтвержденным данным, в причатности к убийству в Киеве журналиста Павла Шеремета подозревают музыканта Андрея Антоненко и волонтера Юлию Кузьменко.

Импровизированный мемориал в память о Павле Шеремете в Киеве

Импровизированный мемориал в память о Павле Шеремете в Киеве (фото из архива)

В Украине задержаны фигуранты по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил глава украинского МВД Арсен Аваков в своем микроблоге в Twitter в четверг, 12 декабря. "Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!", - написал Аваков.

Контекст

Правозащитники и журналисты прошли по центру Киева, почтив память их коллеги Павла Шеремета, убитого год назад. Цель акции - напомнить властям о необходимости раскрыть убийство. (20.07.2017)

Украинские правоохранители не смогли предоставить доказательств причастности России к убийству журналиста Павла Шеремета. К годовщине его гибели в Киеве обнародовали отчет о ходе расследования. (12.07.2017)

По согласию Генпрокуратуры Украины (ГПУ) задержанным предъявляется обоснованное подозрение, сообщил далее Аваков. Других подробностей он не назвал. "Украинские новости" сообщают, что в Киеве проходят обыски по делу об убийстве Шеремета.

Возможные фигуранты дела об убийстве Шеремета

Между тем лидер рок-группы Riffmaster Андрей Антоненко, который ранее участвовал в военной операции Киева в Донбассе (АТО), на своей странице в Facebook написал, что ему вменяют в вину убийство Шеремета."Прямо сейчас. В моем дворе", - продолжил музыкант. Предъявление обвинений Антоненко подтвердил на своей странице в Facebook глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Владимир Арьев.

В то же время адвокат Влад Добош сообщил в Facebook о задержании и предъявлении подозрений по делу о "каком-то убийстве" волонтеру и врачу Юлии Кузьменко.

Известный российский тележурналист белорусского происхождения Павел Шеремет, последние пять лет работавший ведущим на украинском радио "Вести",  погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором он находился. Журналист погиб на месте ЧП вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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