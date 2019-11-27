В Украине вступил в силу закон о незаконном обогащении

В Украине в четверг, 28 ноября, вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщает онлайн-издание "Українські Новини".

Согласно новому закону, приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает его доходы более чем на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня это примерно 6,2 млн гривен), наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, указывает издание.

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При этом под активами подразумеваются не только денежные средства, но и, в том числе, другое имущество, имущественные права, нематериальные активы, криптовалюта, а также услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Документом также определяется возможность рассмотрения уполномоченными органами дел о приобретении чиновниками незаконных активов за три года до вступления закону силу (с 28 ноября 2016 года), то есть в период времени, когда президентом Украины являлся Петр Порошенко.

Закон о незаконном обогащении в Украине

Статья о незаконном обогащении появилась в украинском уголовном кодексе (УК) еще в 2011 году, но фактически была "мертвой". В 2014-м ее доработали и со следующего года начали использовать. Это было одним из требований Брюсселя для введения безвизового режима Украины с ЕС, а также одним из обязательств Киева перед Международным валютным фондом (МВФ).

Ни одного судебного решения по этой статье так и не было вынесено, но есть более полусотни уголовных дел, которые расследуются Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) или уже переданы в суд.

В феврале 2019 года Конституционный суд (КС) Украины признал статью о введении ответственности за незаконное обогащение антиконституционной. Это вызвало резкую критику со стороны антикоррупционных организаций в Украине, заявивших в этой связи, что декриминализация незаконного обогащения означает полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами и практически нивелирует всю антикоррупционную реформу в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении ответственности за незаконное обогащение 25 ноября. 31 октября за эту норму проголосовала Верховная рада.

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