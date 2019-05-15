В Украине вступил в силу закон о государственном языке, принятый при предыдущем президенте страны Петре Порошенко. Документ, который закрепляет за украинским языком статус единственного государственного на территории всей страны, начал действовать во вторник, 16 июля, спустя два месяца после его опубликования в газете "Голос Украины".

Отныне все государственные органы и общественные организации Украины обязаны использовать только украинский язык. Закон приравнивает попытки ввести в Украине официальное многоязычие к свержению конституционного строя. Публичное унижение украинского языка или пренебрежение им приравнено к надругательству над государственными символами Украины и преследуется по закону.

Закон не распространяется на частное общение

Госслужащие должны проходить сертификацию уровня владения украинским языком. Определенный уровень знания языка необходимо будет продемонстрировать, чтобы получить украинское гражданство. Государство обязано предоставлять взрослым возможности посещать курсы украинского языка.

В общем недельном объеме теле- и радиовещания контент на украинском языке должен составлять не менее 75%. Печатные СМИ должны издаваться на украинском языке, при этом газеты и журналы могут печататься в дополнительных языковых версиях. Книгоиздательства должны издавать не менее половины своей продукции на украинском языке, кроме издания продукции на языках коренных народов. Интернет-СМИ будут обязаны иметь украинскую версию, при этом она должна загружаться по умолчанию.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и отправления религиозных обрядов. В то же время предприятия и организации всех форм собственности, которые работают с клиентами и потребителями, должны обслуживать их на украинском языке. Обслуживание на другом языке возможно только по просьбе клиентов.

Закон подписал Порошенко перед уходом с должности президента

В первом чтении законопроект был принят еще 4 октября 2018 года, во втором - 25 апреля 2019 года. После победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов 21 апреля Петр Порошенко пообещал одобрить закон об украинском языке до своего ухода с поста главы государства.

15 мая Порошенко подписал закон, назвав язык "фундаментом, на котором строится нация и государство" и заявив о "чрезвычайно ответственном, эпохальном" дне для Украины, которого ее граждане "ждали много-много лет". Церемонию транслировали в прямом эфире украинские телеканалы. "Я надеюсь, что и новая власть, также тщательно проанализировав закон, будет имплементировать его нормы в жизнь", - подчеркнул уходящий президент Украины.

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