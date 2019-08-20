В Узбекистане начался новый суд над дочерью экс-президента Каримова

Ташкентский городской суд в среду, 8 января, начал судебные слушания по очередному уголовному делу против дочери бывшего президента Узбекистана 47-летней Гульнары Каримовой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики. Суд над уже отбывающей срок заключения по другому делу Каримовой проходит в закрытом режиме.

Каримову обвиняют в вымогательстве, хищении, заключении сделки вопреки интересам Узбекистана и организации преступного сообщества. Сумма ущерба, называемая следователями, - более 170 миллионов долларов. Дела были возбуждены в августе 2019 года. Генпрокуратура утверждает, что Каримова нелегально получила от государства два цементных завода и продала их иностранным предпринимателям.

Многолетнее преследование и изоляция дочери экс-президента

В августе 2015 года она была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов на почти 2 млрд долларов. Каримову тогда осудили на 10 лет, потом сократили срок до 5 лет домашнего ареста. Однако уже в 2019 году ее обвинили в нарушении условий домашнего ареста и снова заключили под стражу. Узбекистан также инициировал арест активов Каримовой по всему миру на более чем 1,5 млрд долларов.

В декабре 2017 года США внесли Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского".

Преследование Каримовой началось еще при жизни ее отца, президента Узбекистана Ислама Каримова, который управлял страной с 1989 года до своей смерти в 2016 году. В 2013 году она рассорилась с отцом и после многих лет успешной государственной и бизнес-карьеры оказалась в изоляции, сначала под домашним арестом, а потом и в заключении.

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