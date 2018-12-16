 В Турции прошли массовые задержания полицейских | Новости из Германии о Европе | DW | 12.04.2019

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Европа

В Турции прошли массовые задержания полицейских

За пять дней по подозрению в террористической деятельности и связях с движением радикального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в Турции арестовано более 500 человек.

Турецкие полицейские

Турецкие полицейские

Спустя почти три года после подавления путча в Турции в стране продолжаются массовые облавы и аресты. Только в пятницу, 12 апреля, в результате полицейских операций в 31 провинции по подозрению в террористической деятельности было задержано 75 человек, сообщает государственное информационное агентство Anadolu. Все задержанные - полицейские, которых подозревают в связях с движением радикального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Анкара обвиняет его в организации попытки госпереворота в Турции в 2016 году. Турецкие власти безуспешно пытаются добиться от Вашингтона экстрадиции проповедника. 

Контекст

Последствия неудавшегося госпереворота до сих пор видны в сегодняшней Турции. DW - о том, как сейчас живет травмированное насилием общество. (15.07.2017)

Турецкие власти намерены арестовать более тысячи человек. Их подозревают их в связях с движением проповедника Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации путча в 2016 году. (12.02.2019)

Всего только за пять дней, с понедельника по пятницу, в Турции, по данным агентства, по аналогичным обвинениям, было задержано 523 человека.

После неудавшегося путча в Турции были арестованы более 500000 человек, из них почти 30000 сидят в тюрьме до сих пор. Как заявил президент страны Реждеп Тайип Эрдоган, среди арестованных более чем 4400 полицейских. Более 31000 полицейских, 15000 военных и 4000 сотрудников органов юстиции были уволены со службы.

Критики президента Эрдогана обвиняют его в использовании провалившегося путча для подавления инакомыслия.

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  • проповедник Фетхуллах Гюлен

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    Через пять дней после попытки мятежа президент Эрдоган объявил в стране чрезвычайное положение, на следующие сутки оно вступило в силу. После этого у президента появились значительно более широкие полномочия. Кроме того, начались дискуссии о возобновлении применения смертной казни в стране. Спустя год после введения чрезвычайного положения в Турции оно все еще действует.

  • Сбежавших в Грецию турецких солдат доставляют в греческий суд

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  • Эрдоган с микрофоном в руках

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

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  • Акция протеста оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП)

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Ослабленная оппозиция

    Турецкая оппозиция после неудавшегося путча оказалась ослаблена - прежде всего, прокурдская Партия демократии народов (ПДН). Оба ее председателя, а также 9 других депутатов парламента были арестованы в ноябре 2016 года. Крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) долгое время хранит молчание. Нынешним летом она опять-таки воздержалась от проведения массовых демонстраций.

    Автор: Кристиан Вольф


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