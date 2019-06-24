 В Турции отстранены от должности прокурдские мэры трех городов | Новости из Германии о Европе | DW | 19.08.2019

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Европа

В Турции отстранены от должности прокурдские мэры трех городов

Турецкое МВД подозревает градоначальников, избранных от оппозиционной прокудской партии ПДН, в "распространении террористической пропаганды".

Столкновения демонстрантов с полицией в турецком городе Диярбакыр

Столкновения демонстрантов с полицией в турецком городе Диярбакыр

Правительство Турции отстранило от должности мэров трех городов, избранных в марте нынешнего года от оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (ПДН). Как сообщило в понедельник, 19 августа, министерство внутренних дел страны, речь идет о главах Диярбакыра, Мардина и Вана на юго-востоке страны. В Диярбакыре решение МВД повлекло за собой уличные протесты и столкновения демонстрантов с полицией.

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Против мэров идет расследование по подозрению в "распространении террористической пропаганды или участии в террористической организации", сообщило министерство. Временное управление городами возложено на губернаторов соответствующих провинций. Губернаторов в Турции не избирают - их назначает президент. Кроме того, в ходе полицейских рейдов в 29 провинциях страны задержаны 418 человек, заподозреных в связях с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК).

Президент Реджеп Тайип Эрдоган считает, что ПДН преследует те же цели, что и  РПК, которая в Турции и Евросоюзе признана террористической организацией. После неудавшегося путча летом 2016 года Эрдоган под тем же предлогом отстранил от должности 95 из 102 мэров городов, избранных от Партии демократии народов. В настоящее время сотни членов ПДН, в том числе 40 мэров, находятся за решеткой. Бывший глава партии Селахаттин Демирташ с ноября 2016 года также находится в заключении.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


 

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