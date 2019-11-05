 В Турции освободили из тюрьмы двух оппозиционных журналистов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.11.2019

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Мир

В Турции освободили из тюрьмы двух оппозиционных журналистов

Турецкие журналисты Ахмет Алтан и Назлы Ылыджак освобождены из тюрьмы, где провели три года по обвинению в пособничестве террористической организации.

Освобожденный из тюрьмы турецкий журналист Ахмет Алтан с дочерью

Освобожденный из тюрьмы турецкий журналист Ахмет Алтан с дочерью

Суд в Турции освободил под подписку о невыезде бывшего главного редактора ныне закрытой оппозиционной газеты Taraf Ахмета Алтана, а также журналистку Назлы Ылыджак. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщило турецкое государственное информагентство Anadolu.

Назлы Ылыджак после освобождения и ее сын Мехмет

Назлы Ылыджак после освобождения и ее сын Мехмет

Назлы Ылыджак, писавшая, кроме прочего, для одной из последних в Турции независимых газет Hürriyet, а также Ахмет Алтан и его брат - профессор экономики и писатель Мехмет Алтан, в феврале 2018 года были приговорены к пожизненному заключению по обвинению в связях с запрещенным в Турции движением сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, живущего в США. Турецкие власти возлагают на Гюлена ответственность за организацию путча 2016 года, целью которого, по мнению Анкары, было свержение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В июле 2019 года Высший кассационный суд Турции изменил обвинение по делам журналистов с "организации государственного переворота" на "пособничество террористической группировке" и вернул дело для повторного рассмотрения в суд первой инстанции. Теперь этот суд назначил им меры пресечения сроком в 10,5 лет для Ахмета Алтана и 8 лет и 9 месяцев для Назлы Ылыджак.

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Однако поскольку Ахмет Алтан и Назлы Ылыджак уже провели в заключении более трех лет, суд принял в тот же день решение освободить их из тюрьмы под подписку о невыезде. Мехмет Алтан был отпущен на свободу в прошлом году. В отношении него суд В Стамбуле вынес в понедельник оправдательный приговор. После своего освобождения Ахмет Алтан заявил, что "с самого начала в деле не было ничего, ни единого доказательства".

Литературная премия за критичное комментирование событий в Турции

Находясь в тюрьме, Алтан написал книгу под названием "Я больше никогда не увижу мир". В начале октября стало известно, что журналист удостоен за нее немецкой литературной премии имени Софи и Ганса Шолль. Как сообщили администрация города Мюнхена и Биржевой союз немецкой книготорговли (отраслевое объединение, в которое входит подавляющее большинство книжных магазинов Германии и издательств), Алтан получит премию как "критичный комментатор происходящего в Турции", "который говорит от лица всех, кто выступает за правду и защищает свободу". 

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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