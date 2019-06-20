 В Турции объявлены в розыск еще 260 предполагаемых сторонников Гюлена | Новости из Германии о Европе | DW | 09.07.2019

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Европа

В Турции объявлены в розыск еще 260 предполагаемых сторонников Гюлена

Власти Турции продолжает розыск предполагаемых сторонников попытки госпереворота, предпринятой три года назад. Особое внимание уделяется разоблачению предполагаемых изменников среди силовиков.

Задержания в Турции

Власти Турции спустя почти три года после неудачной попытки путча продолжают интенсивный розыск предполагаемых участников заговора. Только во вторник, 9 июля, прокуратуры выдали не менее 260 ордеров на арест, сообщило информационное агентство Anadolu. Уже к полудню правоохранительные органы задержали почти 30 человек. Их обвиняют в связях с движением проживающего в США радикального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Контекст

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Правительство в Анкаре возлагает на Гюлена ответственность за организацию попытки госпереворота в 2016 году, а также за внедрение единомышленников в ряды вооруженных сил, полиции, органов юстиции и министерства. Среди объявленных ныне в розыск лиц - вновь много военнослужащих. Власти уделяют особое внимание выявлению изменников в силовых структурах. В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что под стражей в настоящее время находится более 4400 полицейских.

В целом, со времени попытки путча из полиции в Турции было уволено около 31 тысячи сотрудников. Еще более 15 тысяч человек были уволены из рядов вооруженных сил. Согласно официальным данным, за три года в Турции за предполагаемые связи с движением Гюлена было задержано около полумиллиона человек, почти 30 тысяч из них все еще находятся под стражей. Только на минувшей неделе в Турции было задержано 282 человека, неделей ранее - около двухсот.

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