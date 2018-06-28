 В Турции начался процесс по делу немецкого журналиста Дениза Юджела | Новости из Германии о Европе | DW | 28.06.2018

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Европа

В Турции начался процесс по делу немецкого журналиста Дениза Юджела

Журналист немецкой газеты Die Welt отсутствует на процессе. Он покинул Турцию в феврале 2018 года сразу после освобождения из предварительного заключения.

Дениз Юджел

Дениз Юджел

В первый день процесса в отношении Дениза Юджела (Deniz Yücel) в Стамбуле судья отклонил ходатайство Вейсела Ока, адвоката журналиста немецкой газеты Die Welt о признании его невиновным. По словам судьи, против Юджела выдвинуты "слишком серьезные обвинения", чтобы удовлетворить это требование.  В свою очередь, он потребовал предоставить показания Юджела в письменной форме. Показания подсудимого по видеосвязи, как предложил адвокат, судья отклонил.

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Заседание суда продлилось всего 20 минут, следующее назначено на 20 декабря. Дениз Юджел не присутствовал в суде. Журналист покинул Турцию сразу после того, как суд в середине февраля нынешнего года освободил его из предварительного заключения.

Дениз Юджел, имеющий гражданство Турции и Германии, добровольно явился в полицию в Стамбуле 14 февраля 2017 года для допроса, после чего был взят под стражу.  Двумя неделями позже суд арестовал его по подозрению в "пропаганде терроризма" и "разжигании межнациональной ненависти". В течение года он находился в тюрьме Силиври к западу от Стамбула. Лишь незадолго до освобождения в феврале 2018 года журналисту предъявили обвинения в террористической пропаганде и разжигании межнациональной розни. 

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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