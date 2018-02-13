 В Турции за ″пропаганду терроризма″ задержан гражданин Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 07.08.2019

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Германия

В Турции за "пропаганду терроризма" задержан гражданин Германии

Осман Б. прилетел в Анталию с семьей на отдых. Его задержали в аэропорту за публикации в Facebook. В турецких тюрьмах по политическим обвинениям находятся 7 граждан ФРГ.

Аэропорт Анталии

МИД Германии и посольство Германии в Анкаре подтвердили во вторник, 6 августа, что еще 28 июля в аэропорту Анталии был задержан 36-летний гражданин Германии Осман Б., намеревавшийся отдохнуть со своей семьей в Турции. Турецкие правоохранительные органы подозревают его в том, что он на своей странице Facebook занимался "пропагандой терроризма". В случае если его признают виновным, ему грозит многолетний тюремный срок.

Контекст

Как двойное предательство по отношению к прозападным и демократическим силам в Турции расценил немецкий журналист Дениз Юджел позицию властей ФРГ по отношению к Анкаре. (18.03.2018)

Журналист немецкой газеты Die Welt отсутствует на процессе. Он покинул Турцию в феврале 2018 года сразу после освобождения из предварительного заключения. (28.06.2018)

Осман Б. родился в Турции в 1983 году и в 2011 году получил немецкое гражданство, отказавшись от турецкого. Ныне он проживает в федеральной земле Хессен и работает на складе. Во время допроса турецкими силовиками он признал, что несколько лет назад сделал перепост нескольких материалов, о чем ныне сожалеет.

По данным немецкой прессы, в турецких тюрьмах находятся 7 граждан Германии, осужденных или подозреваемых в политических преступлениях. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в марте заявил, что людей, принимающих в Европе участие в акциях "террористических организаций" и потом приезжающих в Турцию на отдых, будут задерживать по прилете.

МИД Германии неоднократно предупреждал своих граждан об опасности быть задержанными в Турции из-за публикации в соцсетях материалов, оппозиционных режиму президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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