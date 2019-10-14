 В Турции задержано около 200 человек за критику операции в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.10.2019

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Мир

В Турции задержано около 200 человек за критику операции в Сирии

Несогласных с действиями Анкары задерживают по обвинению в "пропаганде в пользу террористической организации", сообщает "Анадолу". В отношении прокурдской партии ПДН уже ведутся следственные действия.

Автомобиль турецкой полиции

В Турции, с начала военной операции против формирований курдов из группировки YPG в Сирии, за критику действий Анкары задержано уже около 200 человек. В целом, 186 человек задержано по обвинению в "пропаганде в пользу террористической организации" в социальных сетях, сообщило информационное агентство "Анадолу" в среду, 16 октября. В отношении 24 задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Турецкие органы юстиции, так же, как и во время предыдущих военных операций Анкары против YPG в 2016 и 2018 годах, весьма сурово расправляются с критиками. По данным Анадолу, с начала последней операции неделю тому назад выявлено 839 человек, подозреваемых в распространении "нелегального контента в соцсетях". В отношении прокурдской Партии демократии народов (ПДН) уже ведутся следственные действия.

ПДН - единственная в Турции политическая партия в Турции, которая открыто отвергает военную интервенцию Анкары в Сирии. Она называет военную операцию "вторжением", "агрессией" и "попыткой оккупации". В то же время союзная правительству Партия националистического движения, а также оппозиционные Народно-республиканская и Хорошая партии одобряют действия Анкары.

Правительство Турции считает ПДН политическим крылом запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП), которая поддерживает связи с YPG.

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