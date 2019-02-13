В Турции выданы ордеры на арест более тысячи человек

Турецкие власти санкционировали арест 1112 человек, которых подозревают в связях с движением радикального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом во вторник, 12 февраля, сообщила телекомпания CNN Turk. По ее данным, большинство подозреваемых находится в столице Анкаре, однако полицейская операция проводится во всех 76 провинциях страны.

Проповедник Фетхуллах Гюлен проживает в изгнании в США. Анкара обвиняет его в организации попытки госпереворота в Турции в 2016 году. Турецкие власти безуспешно пытаются добиться от Вашингтона экстрадиции проповедника.

После неудавшегося путча в Турции были арестованы более 77 тысяч человек, еще 150 тысяч госслужащих или военных лишились работы. Критики президента Реждепа Тайипа Эрдогана обвиняют его в использовании провалившегося путча для подавления инакомыслящих.

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