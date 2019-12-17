 В Турции вновь задержаны сотни предполагаемых сторонников Гюлена | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Турции вновь задержаны сотни предполагаемых сторонников Гюлена

Массовые задержания в Турции продолжаются второй день подряд. Большая часть задержанных – военные.

Полицейские в Турции

Полицейский спецназ Турции

В Турции второй день подряд идут массовые задержания в рамках расследования дела о попытке государственного переворота четырехлетней давности. Органы юстиции распорядились  взять под стражу почти 260 подозреваемых, в основном, военных, сообщило информационное агентство Anadolu во вторник, 9 июня.

Задержаны уже около 200 человек. Полиция провела рейды в Стамбуле, Анкаре, и Измире, а также в городе Конья в центральной части Турции. Всем задержанным, в числе прочего, вменяются в вину связи с организацией Fetö, основанной радикальным проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающим в изгнании в США. Власти Турции обвиняют движение Гюлена в организации попытки госпереворота. Fetö включена в Турции в список террористических группировок.

Руководство Турции уже четыре года принимает репрессивные меры против предполагаемых сторонников Гюлена, а также оппозиционеров. В рамках расследования дела о попытке путча в Турции из рядов вооруженных сил этой страны, согласно официальным данным, было уволено около 20 тысяч человек.

Смотрите также:

  • Танки и машина на мосту через Босфор

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Начало путча

    Это первые фото, которые пришли из Турции вечером 15 июля 2016 года: танки заблокировали мост через Босфор в Стамбуле. Становится все более очевидным, что часть военных предприняла попытку госпереворота. Звучат выстрелы, есть раненые. В ночном небе слышен звук летающих истребителей и вертолетов.

  • Человек перед танком в стамбульском аэропорту

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Танки в аэропорту

    Аналогичная картина в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Перед ним встали танки. Кроме того, мятежники заняли помещение, откуда осуществляется управление полетами, и остановили воздушное сообщение. Пока путчистам противостоят всего лишь отдельные группы людей.

  • Парламент после обстрела с воздуха

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Парламент под огнем

    Парламент в Анкаре также становится целью путчистов. Ровно в 2 часа 32 минуты по местному времени здание Великого народного собрания Турции было атаковано с воздуха несколькими истребителями F-16.

  • Человек, протестующий против путча, на мосту через Босфор

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Жертвы мятежа

    В ходе перестрелок и столкновений, по официальным данным, погибли 249 человек, более 2000 получили ранения. Те из них, кто выступили против путчистов, превозносятся сегодня властями как "мученики".

  • Человек схватил автомат в руках военного

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Отпор путчистам

    Еще ночью стало ясно, что попытка госпереворота провалится. На фото - полиция и другие военные задерживают на площади Таксим в Стамбуле солдат, причастных к военному мятежу.

  • Телеведущий показывает в камеру телефон, с экрана которого Реджеп Тайип Эрдоган обращается к туркам

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Эрдоган дает о себе знать

    Президент Турции предстает перед народом необычным способом. Телеведущий показывает в камеру телефон, с экрана которого Реджеп Тайип Эрдоган обращается к туркам: "Я призываю наш народ собираться на площадях и в аэропорту". Появление в эфире Эрдогана опровергает слухи об отстранении его от власти.

  • Жители Анкары, забравшись на танки, размахивают турецкими флагами

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Люди выходят на улицы

    Многие турки откликнулись на призыв президента. Они заполонили улицы, оказали сопротивление путчистам и, тем самым, способствовали тому, что попытка переворота провалилась. На фото - жители Анкары, забравшись на танки, размахивают турецкими флагами.

  • Человек бьет дубинкой солдат, принимавших участие в мятеже

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Акты мести

    На следующее утро путчисты почти повсеместно потерпели поражение. Только отдельные группы продолжали сопротивление. Теперь настал черед стихийных актов мести в отношении сторонников неудавшегося военного переворота.

  • Раздетые участники путча лежат на дороге под прицелом сотрудников сил безопасности

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Поиски путчистов

    Силы безопасности начали охоту на тех, кто был причастен к попытке госпереворота. Начались аресты.

  • проповедник Фетхуллах Гюлен

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Предполагаемый закулисный организатор

    Возможно, за попыткой военного переворота стоял он - проповедник Фетхуллах Гюлен. Турецкое руководство возложило вину именно на него. Гюлен отверг обвинения в свой адрес. Уже многие годы он проживает в США, американские власти отказали Анкаре в экстрадиции проповедника.

  • Празднование победы над путчистами на мосту через Босфор

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Празднование победы

    Спустя сутки после начала мятежа картина резко поменялась: тысячи людей праздновали победу над путчистами на мосту через Босфор. Позднее он был переименован в мост "Мучеников 15 июля".

  • Эрдоган объявляет чрезвычайное положение

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Чрезвычайное положение

    Через пять дней после попытки мятежа президент Эрдоган объявил в стране чрезвычайное положение, на следующие сутки оно вступило в силу. После этого у президента появились значительно более широкие полномочия. Кроме того, начались дискуссии о возобновлении применения смертной казни в стране. Спустя год после введения чрезвычайного положения в Турции оно все еще действует.

  • Сбежавших в Грецию турецких солдат доставляют в греческий суд

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Масштабные чистки

    После провала путча Эрдоган заговорил о "божьем благословении". Цель его - "очистить вооруженные силы, которые должны быть абсолютно безупречными". Между тем чистки затронули не только сторонников Гюлена в армии. В поле зрения попали противники Эрдогана из числа журналистов, ученых и других профессиональных групп. Всего были уволены более 100 000 госслужащих, свыше 50 000 человек взяты под арест.

  • Эрдоган с микрофоном в руках

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Эрдоган расширяет свою власть

    До путча Эрдогану не удалось ввести в Турции предпочитаемую им президентскую форму правления. Провалившийся мятеж он использовал как повод для выстраивания властной системы с одним человеком во главе. В середине апреля 2017 года цель была достигнута. С небольшим перевесом турки одобрили на референдуме соответствующие изменения конституции.

  • Акция протеста оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП)

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Ослабленная оппозиция

    Турецкая оппозиция после неудавшегося путча оказалась ослаблена - прежде всего, прокурдская Партия демократии народов (ПДН). Оба ее председателя, а также 9 других депутатов парламента были арестованы в ноябре 2016 года. Крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) долгое время хранит молчание. Нынешним летом она опять-таки воздержалась от проведения массовых демонстраций.

    Автор: Кристиан Вольф


Смотреть видео 01:01

Попытка путча в Турции - смех и слезы Эрдогана (18.07.2016)

Аудио- и видеофайлы по теме

После путча в Турции ищут виновных  

Турецкие офицеры НАТО скрываются в Европе  

Также по теме

Türkei Verhaftung mutmaßliche Gülen-Anhänger

В Турции задержаны почти 200 предполагаемых сторонников Гюлена 17.12.2019

В общей сложности выданы 260 ордеров на арест по подозрению в использовании мессенджера Bylock и связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Türkei Putsch

К чему привели массовые увольнения в Турции после попытки путча 24.01.2020

Более 130 тысяч бюджетников были уволены в ходе массовых чисток в Турции после попытки госпереворота в 2016 году. Они до сих пор едва могут найти работу или получить кредит. Репортаж DW.

USA, Saylorsburg: Der türkische Prediger Fethullah Gülen

Турция сообщила о готовности США выдать проповедника Гюлена 16.12.2018

Анкара считает Гюлена организатором попытки переворота в Турции в 2016 году и добивается его экстрадиции из США. По словам главы МИД Турции Чавушоглу, Трамп обещал Турции решить этот вопрос.

Реклама

Самые читаемые

Лагеря перевоспитания в Китае: что говорят побывавшие там уйгуры  

Хроника пандемии: в Бергамо антитела обнаружили у 57 процентов горожан  

В Калининграде приостановили производство BMW  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно