 В трех крупных аэропортах ФРГ началась забастовка персонала | Новости из Германии о Германии | DW | 10.01.2019

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Германия

В трех крупных аэропортах ФРГ началась забастовка персонала

В Германии бастуют сотрудники аэропортов, отвечающие за безопасность перевозок пассажиров и грузов. Акция может затронуть почти 110 тысяч пассажиров.

Аэропорт Кельн-Бонн

Аэропорт Кельн-Бонн

В трех крупных аэропортах Германии - Кельн-Бонн, Дюссельдорф и Штутгарт - в четверг, 10 января, началась забастовка сотрудников, отвечающих за безопасность перевозок пассажиров и грузов. Эту информацию подтвердил представитель профсоюза Verdi. Акция может затронуть почти 110 тысяч пассажиров.

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Из-за стачки у пропускных ворот, через которые грузовые транспортные средства  попадают на территорию воздушной гавани Кельн-Бонн, уже в ночные часы возник хаос: длинная очередь из автомобилей протянулась до автобана, связывающего город с аэропортом.

Единая тарифная сетка

Германский профсоюз настаивает на введении единой федеральной тарифной сетки, предполагающей оплату в 20 евро за час работы сотрудников, досматривающих пассажиров, грузы и персонал аэропорта. В настоящий момент этот показатель варьируется в зависимости от земли и характера деятельности. Работодатели были готовы пойти на уступки и согласиться на повышение зарплат в коридоре, верхняя граница которого предполагалась на уровне в 6,4 процента. В Verdi с предложением не согласились.

Вечером 9 января стало известно, что из-за стачки в аэропорту Дюссельдорфа были отменены вылет и прибытие 350 рейсов, в Штутгарте - 125. 

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