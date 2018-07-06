В Таиланде ожидается вторая часть спасательной операции

Спасатели в провинции Чианграй на севере Таиланда, где 8 июля стартовала операция по вызволению из подтопленной пещеры 12 иных футболистов и их тренера, пока не выражают обеспокоенность в связи с возможным повышением уровня воды в ее пустотах. Об этом передал корреспондент DW с места событий.

В ночь на 9 июля в горном районе, прилегающем к пещере, несколько часов шел дождь. Тем не менее, речь пока не идет о муссонных тропических ливнях. Перед вторым этапом спасательной операции в пещере должен быть пополнен запас кислорода, на что может потребоваться от 10 до 20 часов. По словам экспертов, чтобы вывести на поверхность всех членов группы, необходимо от двух до трех дней.

"Мини-субмарина" Илона Маска

Между тем основатель кампании SpaceX Илон Маск разместил на своей странице в Twitter кадры испытаний в одном из бассейнов Лос-Анджелеса "мини-субмарины", собранной из трубы для перекачки жидкого кислорода для ракеты-носителя тяжелого класса Falcon 9. По словам предпринимателя, она достаточно легкая, поэтому для транспортировки достаточно двух водолазов. Габариты позволят ей без проблем преодолеть узкие места в пещере, считает Маск.

В корпус "мини-субмарины" может быть помещен ребенок, после чего ее доставку к выходу должны осуществлять дайверы.

Планируются ли испытания на местности, изобретатель не уточнил. Пока неясно, хватит ли у специалистов времени, чтобы протестировать капсулу в реальных условиях. Чтобы доставить ее самолетом в Таиланд, потребуется около 17 часов.

Старт операции

В воскресенье, 8 июля, из пещеры Кхао Луангбыли эвакуированы четверо юных футболистов. Родители спортсменов были предупреждены о рисках, связанных со спасательной операцией.

12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер были обнаружены в частично затопленной пещере на севере Таиланда 2 июля. Операция по их поиску продолжалась более недели - с 23 июня, когда спортсмены после тренировки укрылись в пещере Кхао Луанг от непогоды и оказались отрезаны от выхода из-за подтопления. По словам спасателей, школьников и их тренера отделяют от выхода несколько километров. Несколько дней назад погиб бывший военный ВМС Таиланда Саман Гунан, который доставил детям баллоны с кислородом, но потерял сознание на обратном пути.

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