В Таиланде началось голосование на первых после путча выборах в парламент

В Таиланде в воскресенье, 24 марта, началось голосование на первых с военного переворота 2014 года всеобщих парламентских выборах. Премьер-министр и командующий Королевской армией страны Прают Чан-Оча, стоявший за путчем почти пять лет назад, отдал свой голос одним из первых, приехав к избирательному участку в Бангкоке на "Мерседесе".

Как отмечает информагентство AP, глава правительства рассчитывает сохранить за собой власть и помешать усилить свои позиции партиям демократического фронта, действующим без оглядки на военных.

Реформа военных

Основная задача проведенной военным правительством реформы состоит в том, чтобы не допустить доминирования отдельных партий, а также предотвратить выдвижение на первые роли популистов, связанных с кланом бывшего премьер-министра Таиланда Йинглак Чинават, осужденной в 2017 году по обвинению в коррупции. Позднее она покинула страну.

По новой системе голосования, чем больше та или иная партия получит мест в одномандатных избирательных округах, тем меньше для нее будет выделено мандатов по партийным спискам на основе пропорционального представительства.

Основные силы

Как прогнозируют эксперты, основные голоса могут распределиться между "Народной государственной силой" во главе с генералом Праютом Чан-Очей, Демократической партией, формированием "Для тайцев" и Партией будущего.

Правом голоса обладают свыше 51 млн жителей страны, аналитики ожидают высокую явку. По итогам голосования решится вопрос о распределении 500 мест в Палате представителей Национальной законодательной ассамблеи, 350 из них избираются в избирательных округах, а 150 - по партийным спискам. Сенат назначается непосредственно военными властями. Формировать правительство, которое, как ожидается, будет коалиционным, обеим палатам предстоит совместно.

В Таиланде в мае 2014 года произошел военный переворот, который стал ответом армии на затяжной политический кризис и разногласия демонстрантов.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Таиланд на военном положении: как развивались события Военные выходят на первый план Более полугода в Таиланде длится глубокий внутриполитический кризис. Теперь в ситуацию вмешалась армия. По словам командования, введение военного положения должно способствовать "восстановлению мира и порядка". Нынешнее правительство, однако, по-прежнему остается у власти. Во время беспорядков, которые начались в ноябре 2013 года, погибли по меньшей мере 25 человек, еще 700 получили ранения.

Таиланд на военном положении: как развивались события "Никакого переворота" Вмешательство армии было необходимо для предотвращения новых жертв, заявил в телевизионном обращении главнокомандующий армией Таиланда Прают Чан-Оча. "Никакой паники, - призвал он. - Люди должны жить своей обычной жизнью, чтобы можно было быстро нормализовать ситуацию". Для тайских властей, по их собственному признанию, введение военного положения стало полной неожиданностью.

Таиланд на военном положении: как развивались события Частичное отключение Тайские солдаты заняли местную телевизионную станцию. Аргумент армии в пользу ограничения свободы СМИ - желание предотвратить гневные тирады политических противников. Многие телеканалы в Бангкоке вынуждены транслировать заявления военных. Вещание десяти телекомпаний, которые поддерживают оппонентов властей или их сторонников, приостановлено.

Таиланд на военном положении: как развивались события Бангкок взят под стражу Военные инспектируют такси на улице Бангкока. Под наблюдением оказались многие районы, включая лагерь протестующих. Однако демонстрации не под запретом. Несмотря на большие политические перемены, повседневная жизнь в потрясенной волнениями столице, по-видимому, продолжается. Магазины открыты, люди идут на работу, на дорогах пробки.

Таиланд на военном положении: как развивались события Противоречивая фигура Кризис в Таиланде уходит корнями в 2001 год, когда Таксин Чинават стал премьер-министром, а в стране произошел глубокий раскол. Противники обвиняют Чинавата в коррупции и злоупотреблении полномочиями, полагая, что он заработал миллиарды на продаже акций и не заплатил налоги. Сторонники возлагают на него большие надежды и требуют его возвращения из добровольной ссылки, которая длится с 2008 года.

Таиланд на военном положении: как развивались события Города против деревень Раскол на политической почве прошел по всей стране. По одну сторону баррикад - в основном сельские жители из бедных провинций на северо-востоке. Они поддерживают нынешнее правительство. По другую - городское население и жители зажиточного юга, которые протестуют против властей.

Таиланд на военном положении: как развивались события Закон об амнистии под огнем критики Противники нынешних властей вышли на улицы еще в ноябре. Они обвинили чиновников в коррупции, стремлении к бесконтрольной власти и эксплуатации. Камнем преткновения во время протестов стал спорный закон об амнистии, который был принят осенью 2013 года и позволил бы скандальному экс-премьеру Таксину Чинавату вернуться из ссылки незапятнанным.

Таиланд на военном положении: как развивались события Чрезвычайное положение Зима 2013 года: протесты разрастаются, премьер-министр Йинглак Чинават, сестра Таксина Чинавата, распускает парламент и объявляет новые выборы. После длящихся неделю уличных столкновений с множеством погибших правительство в январе, наконец, вводит чрезвычайное положение в Бангкоке и окрестностях. Результаты выборов признаны недействительными, новое голосование намечено на 20 июля.

Таиланд на военном положении: как развивались события Длительный кризис власти В мае Конституционный суд Таиланда отправил в отставку премьер-министра Йинглак Чинават. Суд посчитал, что она нарушила конституцию, когда в 2011 году сняла с должности главу Совета национальной безопасности, назначив на этот пост своего родственника. Тогда же в отставку были отправлены девять министров.

Таиланд на военном положении: как развивались события Непреклонный лидер протестного движения Протесты продолжаются. Ими руководит глава Народного комитета демократических реформ Сутеп Таугсубан. Он требует отправить в отставку всех чиновников из окружения бывшего главы правительства Таксина Чинавата. Кроме того, еще до новых выборов в стране должны быть проведены реформы.

Таиланд на военном положении: как развивались события Большинство считается "Уважайте мой выбор", - с такими лозунгами на плакатах на улицы выходят сторонники нынешней власти. Их лидер Джатупорн Промпан предупреждает: "Если у власти окажется правительство, не учитывающее интересы большинства, это грозит хаосом и гражданской войной". В случае свержения нынешнего правительства он угрожает массовыми протестами. Автор: Штефани Хеппнер, Ирина Филатова

