 В США 17 штатов подали иск против разделения семей мигрантов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.06.2018

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Мир

В США 17 штатов подали иск против разделения семей мигрантов

Истцы считают, что действия администрации Трампа неконституционны, поскольку направлены преимущественно против мигрантов из Латинской Америки.

Плакат против размещения детей мигрантов за решеткой

Плакат против размещения детей мигрантов за решеткой

В США генеральные прокуроры 17 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, а также федеральный округ Колумбия подали во вторник, 26 июня, иск в окружной суд Сиэтла с требованием положить конец "жестокой и незаконной практике" принудительного разлучения нелегальных мигрантов и их детей на границе. По мнению истцов, решения администрации Трампа неконституционны, поскольку "мотивированы намерением и стремлением нанести вред" мигрантам из Латинской Америки.  

Контекст

Дональд Трамп считает, что безопасности Америки угрожают нелегальные мигранты из Мексики (читай: наркоторговцы и преступники) и мусульмане (читай: террористы). Карикатурист Сергей Елкин о фобиях президента США. (31.01.2017)

Вслед за решением построить стену на границе с Мексикой Дональд Трамп ввел запрет на въезд в США граждан из ряда мусульманских стран. Карикатурист Сергей Елкин о миграционной политике Трампа. (30.01.2017)

Под давлением мировой общественности президент США Дональд Трамп подписал 20 июня указ о том, чтобы у задержанных на границе семей нелегальных беженцев не отбирали детей. Истцы назвали это постановление Трампа "иллюзией".

Ранее американский лидер подчеркивал, что политика "нулевой толерантности" в отношении нелегалов будет продолжена, а подписанный им указ носит временный характер. Трамп потребовал от Конгресса США одобрить более долгосрочную законодательную базу. 

Смотритетакже:

  • Протестующие против миграционного указа Дональда Трампа

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Протесты - ответ на миграционный указ

    Введенный Дональдом Трампом запрет на въезд в США для граждан семи преимущественно мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена - и приостановка приема беженцев вызвали по всей Америке массовые протесты, которые начались 28 января - на следующий день после подписания президентом миграционнного указа.

  • Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Десятки тысяч протестующих в тридцати городах

    Протесты охватили 30 городов Соединенных Штатов. Десятки тысяч демонстрантов собрались в аэропортах Вашингтона, Далласа, Бостона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и других мегаполисов, чтобы выразить протест против миграционной политики нового американского президента.

  • Впустите их! Нет запрету для мусульман, - гласит надпись на плакате одного из участников протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    "Нет запрету для мусульман!"

    "Впустите их! Нет запрету для мусульман", - гласит надпись на плакате одного из участников акции протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Комментируя свой миграционный указ, сам президент Трамп заявил, что "речь не о религии - речь о терроризме и обеспечении безопасности нашей страны".

  • Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Против Трампа и его администрации

    Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Надпись на плакате "Постройте забор вокруг Майка Пенса" обыгрывает фамилию американского вице-президента (a fence around Pence).

  • Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    85 тысяч беженцев за 2016 год

    Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев. За 2016 год США приняли почти 85 тысяч беженцев, подсчитали в вашингтонском исследовательском центре Pew Research Center, основываясь на данных Госдепартамента США.

  • Сооснователь Google Сергей Брин

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Cооснователь Google против указа Трампа

    Миграционный указ Трампа жестко раскритиковали не только рядовые американцы, но и звезды кино и шоу-бизнеса, политики и бизнесмены. На акции протеста в аэропорту Сан-Франциско был замечен сооснователь Google Сергей Брин, ребенком с родителями эмигрировавший в США из Советского Союза. "Я здесь, потому что я беженец", - процитировал в Twitter слова Брина журналист Forbes.

  • Основатель Facebook Марк Цукерберг

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Цукерберг "обеспокоен" указом Трампа

    Среди тех, кто подверг критике миграционную политику Трампа, оказался и основатель Facebook Марк Цукерберг. "Как многие из вас, я обеспокоен последствиями недавних указов, подписанных президентом Трампом, - написал он на своей странице в соцсети. - Мы должны держать двери открытыми для беженцев. Ведь мы именно такие".

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо привестсвует сирийских беженцев.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Канада примет беженцев, отвергнутых США

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что примет всех беженцев, которым в соответствии с новым указом Трампа было отказано во въезде в США. Свое несогласие с миграционной политикой американского президента выразили глава британского правительства Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.

    Автор: Ирина Филатова


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Дональд Трамп подписал новый миграционный указ

Контекст

Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

Десятки тысяч человек устроили акции протеста в крупнейших аэропортах США, выступая против ужесточения Дональдом Трампом миграционной политики. О том, как это было, фотогалерея DW. (30.01.2017)  

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С середины апреля по конец мая США разместили в специальных центрах или патронатных семьях 1995 детей нелегальных мигрантов. Ранее США объявили политику "нулевой толерантности" в отношении нелегалов.

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