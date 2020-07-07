В США экс-бойфренда Бутиной приговорили к семи годам тюрьмы

Пол Эриксон, с помощью которого лоббистка Мария Бутина, по мнению Минюста США, пыталась установить "неофициальный канал связи" между республиканцами и Кремлем, был приговорен в понедельник, 6 июля, в США к семи годам заключения за мошенничество и отмывание денег. Свою виду он признал.

В списке обвинений, предъявленных Эриксону, не было его связи с Бутиной. Следствие установило, что в период с 1996 по 2018 год он придумал и осуществил ряд мошеннических инвестиционных схем, жертвами которых стали, в том числе, его одноклассники, родственники и даже крестная мать.

Эриксон с восьмидесятых годов участвовал в ряде политических кампаний республиканцев, работал на Патрика Бьюкенена - политика правых взглядов, советника президентов Ричарда Никсона и Рональда Рейгана, был членом правления Американского консервативного союза (ACU), а в 2016 году выдавал себя за члена переходной команды Дональда Трампа.

Кто такая Мария Бутина

Россиянку Марию Бутину, находившуюся в США по туристической визе, задержали в июле 2018 года по обвинению в сговоре с целью работы незарегистрированным иностранным агентом. 26 апреля 2019 года суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы с учетом почти девяти месяцев, которые она провела под стражей в ожидании приговора.

В декабре 2018 года Бутина заключила сделку со следствием и признала, что участвовала в заговоре против США, действовала как незарегистрированный агент российского правительства и пыталась войти в доверие к лидерам Национальной стрелковой ассоциации. В частности, Бутина заявила, что вступила в сговор с Эриксоном для продвижения интересов России под влиянием бывшего зампреда Центробанка Александра Торшина. Бутину и Эриксона объединяли и романтические отношения - какое-то время они жили вместе.

В октябре 2019 года освобожденная из тюрьмы Бутина вернулась в Россию.

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