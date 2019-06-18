В США скончался "автомобильный гений" Ли Якокка

В Калифорнии в возрасте 94 лет скончался один из самых знаменитых топ-менеджеров в истории американской автомобильной промышленности, бывший глава корпораций Ford и Chrysler Ли Якокка. "Он был одним из великих руководителей нашей компании и всей автомобильной индустрии", - заявил концерн Fiat Chrysler (FCA) вечером во вторник, 2 июля.

В свою очередь глава Ford Билл Форд отметил неизгладимый след, который Якокка оставил в автопроме и в целом в индустрии США. "Я всегда буду ценить то, как он вселил в меня уверенность в начале моей карьеры. Он был единственным в своем роде, и нам будет очень его не хватать", - добавил Форд.

Газета The Washington Post со ссылкой на дочь бывшего топ-менеджера Лию Якокка Асад сообщила, что тот скончался от последствий болезни Паркинсона.

С 1970 года Якокка возглавлял корпорацию Ford, в 1978 году Генри Форд-младший из-за разногласий уволил его из компании. После ухода из Ford Якокка возглавил находившийся на грани банкротства Chrysler. Он смог вывести корпорацию из кризиса и руководил ей до 1995 года. Наибольшую известность Ли Якокка получил в качестве создателя моделей Ford Mustang и Ford Pinto.

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