 В США раскритиковали жесткие высказывания Трампа в адрес Германии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.07.2018

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Мир

В США раскритиковали жесткие высказывания Трампа в адрес Германии

Лидеры демократов расценили слова президента США в адрес Берлина как очернение устойчивого союзника Америки. С критикой Трампа выступили и высокопоставленные республиканцы.

Чак Шумер и Нэнси Пелози (фото из архива)

Чак Шумер и Нэнси Пелози

Лидеры демократов в Сенате и Палате представителей Конгресса США раскритиковали жесткие высказывания Трампа на саммите НАТО в адрес Германии. В совместном заявлении лидеров демократов в Сенате и Палате представителей Чака Шумера и Нэнси Пелози, опубликованном в среду, 11 июля, говорится о "возмутительных оскорблениях и очернении одного из самых устойчивых союзников Америки".

Контекст

Саммит НАТО в Брюсселе не обошелся без конфликтов. Дональд Трамп критиковал союзников за низкие расходы на оборону и назвал ФРГ страной, подконтрольной России. Но лидерам Альянса удалось принять совместную декларацию. (11.07.2018)

В надежности РФ как поставщика голубого топлива убеждены чуть меньше половины участников опроса, проведенного по заказу Wintershall - ключевого партнера "Газпрома" в Германии. (27.06.2018)

При новой администрации США еще тверже, чем раньше требуют от европейских стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону. Почему на этот раз они последуют призыву, DW объяснили эксперты. (21.02.2017)

Поведение Трампа является сигналом его большей верности российскому президенту, нежели партнерам по Североатлантическому альянсу, отмечается в документе. На встрече с  Путиным, которая состоится в Хельсинки 16 июля, Трампу необходимо получить "твердые гарантии" российской стороны и принять "конкретные меры" для прекращения "российских атак на нашу демократию", подчеркивают авторы.

Критика от республиканцев

Резкие замечания Трампа вызвали негативную реакцию и среди высокопоставленных членов Республиканской партии. "Ослабление альянса - не в интересах США", - полагает сенатор от штата Теннесси Роберт Коркер. Соединенные Штаты "высоко ценят приверженность и дружбу" партнеров по НАТО, написал в Twitter сенатор США от штата Аризона Джефф Флейк.

Реакция Берлина на обвинения Трампа

Накануне Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом назвал ФРГ "заложницей" России и связал свои слова в адрес Берлина со строительством газопровода "Северный поток-2". Германия "рассчитывает на защиту от России, но заключает очень крупные сделки по нефти и газу с Москвой и платит ей ежегодно миллиарды долларов", отметил американский президент. По его словам, США "тратят огромные средства" на защиту "Франции, Германии и других стран".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) отвергла упрек Трампа в зависимости от России и его критику экономического сотрудничества двух стран в энергетической сфере. "Мы можем проводить независимую политику" и "самостоятельно принимать решения", заявила Меркель в среду по прибытию в Брюссель на саммит НАТО.

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    Автор: Томас Кольман


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