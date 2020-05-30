 В США продолжаются беспорядки: в 25 городах ввели комендантский час | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.05.2020

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Мир

В США продолжаются беспорядки: в 25 городах ввели комендантский час

Для подавления беспорядков в нескольких штатах США задействовали солдат Национальной гвардии. Протесты, которые начались в Миннеаполисе, распространились по стране. Полиция применила слезоточивый газ.

Полицейский во время беспорядков в Лос-Анджелесе

Беспорядки в Лос-Анджелесе

Власти ряда американских городов ввели комендантский час в связи с продолжающимися протестами, вызванными гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. К вечеру субботы, 30 мая, подобные меры были приняты в 25 городах, в том числе Атланте, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Питсбурге, Миннеаполисе и других.

Протесты сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией. Некоторые демонстранты поджигают машины, грабят магазины и офисы. Сообщатся о пострадавших как со стороны полицейских, так и со стороны протестующих.

По данным CNN, власти по меньшей мере восьми штатов задействовали солдат Национальной гвардии или запросили их поддержку, чтобы подавить противоправные действия и протесты. По информации агентства AP, в Филадельфии более 10 полицейских получили ранения. Мэр города продлил комендантский час до 6 утра понедельника. В Лос-Анджелесе полиция применила дубинки и резиновые пули, чтобы разогнать толпу. В Вашингтоне недовольные жители собираются и протестуют возле Белого дома.

В Миннеаполисе, где начались протесты, полиция применила слезоточивый газ. В Теннесси 30 мая введен режим чрезвычайного положения и комендантский час, после того как протестующие подожгли здание суда в Нэшвилле, столице штата.

25 мая в Миннеаполисе 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер после того, как белый полицейский при поддержке трех сослуживцев на протяжении почти 10 минут давил ему коленом на горло. Все четверо полицейских уволены. Главный фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, а в отношении трех других следственные действия продолжаются. Насильственные действия сотрудников правоохранительных органов стало причиной массовых протестов, которые распространились по всей стране.

По данным на вечер субботы, 30 мая, за пять дней полиция арестовала около 1400 человек в 17 американских городах. 

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    Автор: Томас Гриммер, Григорий Аросев


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