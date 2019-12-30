 В США при стрельбе в церкви убиты 2 человека | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.12.2019

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Мир

В США при стрельбе в церкви убиты 2 человека

В Техасе погибло два человека, ранен еще один в результате стрельбы в церкви. Среди пострадавших - преступник, однако пока неясно, он убит или ранен.

Церковь West Freeway Church of Christ, 29 декабря 2019 г.

Церковь West Freeway Church of Christ, 29 декабря 2019 г.

На юге Техаса, недалеко от города Форт-Уэрт под Далласом, неизвестный открыл огонь во время богослужения в одной из местных церквей - West Freeway Church of Christ. В результате преступления убито не менее двух человек, еще один был ранен, сообщает в воскресенье, 29 декабря, газета Dallas Morning News. Среди пострадавших был и преступник, которого сумел нейтрализовать охранник церкви, однако первоначально было неясно, ранен ли он или убит. Губернатор Техаса Грег Эбботт выразил обеспокоенность преступлением и соболезнования семьям пострадавших. Он также поблагодарил прихожан церкви за их мужество, которое помогло "предотвратить худшее".

Контекст

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В США постоянно происходят инциденты, связанные с открытием огня в церквях, школах, торговых центрах и других публичных местах. В результате этих происшествий погибают тысячи человек ежегодно. Закон о владении и ношении оружии в Техасе отличается мягкостью, указывает агентство dpa.

В начале августа президент США Дональд Трамп призвал усилить контроль за продажей огнестрельного оружия. За несколько дней до заявления главы государства в штатах Техас и Огайо произошли массовые убийства с применением такого оружия. Позднее Трамп выступил за увеличение числа медицинских учреждений для психически больных людей в качестве меры по предотвращению актов насилия.

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  • танк Т-26

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

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  • броневик ФАИ

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    Республиканцы любили бронемашины

    Танки, по воспоминанию советских советников, ополченцы-республиканцы осваивали плохо и плохо на них воевали. Другое дело бронемашины! Ведь их использование особой подготовки не требовало. Броневики частично поставляли из СССР, а частично собирали на военном заводе в Валенсии - на базе автомобиля ЗИС-5. Испанский клон советского легкого броневика ФАИ выставлен в мадридском музее бронетехники.

  • 45-мм полуавтоматические противотанковые пушки

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Сорокопятка"

    Знаменитые "сорокопятки" - 45-мм полуавтоматические противотанковые пушки - изготовлялись в СССР в 1930-е годы по лицензии немецкой фирмы Rheinmetall. В Испанию попали первые серийные образцы этого оружия, а трофейные "сорокопятки" долгие годы оставались на вооружении испанской армии. Одна из них до сих пор находится на территории расквартированного под Мадридом 12-го полка полевой артиллерии.

  • пулемет Максим

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Максим" с инструктором

    В Испанию было поставлено по разным данным от 3200 до 3750 пулеметов "Максим". Одним из инструкторов, обучавших испанцев стрельбе, был Александр Родимцев, впоследствии генерал - герой Сталинградской битвы. В своих мемуарах он описал "успешную" работу этого пулемета при отражении атаки франкистов под Мадридом. Пулеметное гнездо с "Максимом" воспроизведено частным военным музеем столицы.

  • Ручной пулемет Дегтярева

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Сковородки"

    Ручной пулемет Дегтярева, пехотный (на фото) и танковый, образца 1928/29 годов, испанцы называли "сартен" (сковородка) - по форме его дискового магазина. Как рассказали DW в музее бронетехники, "сковородки", предназначенные в основном для стрельбы короткими очередями, в руках разгоряченных испанцев, норовивших сразу выпустить в ненавистного врага весь диск, порой перегревались и выходили из строя.

  • Винтовка Мосина

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Трехлинейная винтовка на брезентовом ремне"

    Винтовку Мосина испанцы любили за безотказность и простоту устройства. Любят ее и сейчас - коллекционеры оружия, стрелки-спортсмены и охотники. Об этом DW рассказал Альфонсо Руис де Кастро (на фото), директор частного военного музея и оружейного магазина Soldiers в Мадриде. По его словам, большим спросом у коллекционеров пользуются и советские пистолеты, поставленные в свое время в Испанию.

  • револьвер Наган

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    Наган и другие

    Испания всегда была крупнейшим производителем револьверов и пистолетов. Большое количество этого оружия производилось в стране и в 1930-е годы. Тем не менее СССР тоже поставлял республиканцам стоявшие на вооружении в Красной армии револьверы "Наган", пистолеты "Маузер" и ТТ. Их прекрасно сохранившиеся образцы выставлены в частном музее Руиса де Кастро.

    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


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Оружие, поставленное Сталиным в Испанию в 1930-е годы, перед тем как попасть в музеи, десятилетиями служило режиму, который в СССР называли фашистским. Подробности в фотогалерее DW.  

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