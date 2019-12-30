 В США преступник ранил 5 человек в доме раввина | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.12.2019

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Мир

В США преступник ранил 5 человек в доме раввина

Преступник ворвался в дом раввина в Монси, ранив ножом пятерых человек. Президент США, губернатор штата Нью-Йорк и другие чиновники осудили нападение.

Рядом с местом нападения, Монси, штат Нью-Йорк, 29 декабря 2019 г.

Рядом с местом нападения, Монси, штат Нью-Йорк, 29 декабря 2019 г.

В США, в городе Монси (штат Нью-Йорк) пять человек получили ранения в результате ножевой атаки на дом раввина. О преступлении, которое произошло накануне, в субботу, стало известно в воскресенье, 29 декабря. Подозреваемый в нападении, 37-летний мужчина, был задержан несколькими часами спустя. Ему предъявлены обвинения по пяти пунктам, включая покушение на убийство. На предварительных слушаниях он свою вину не признал. Подозреваемый был отпущен под залог в 5 миллионов долларов. Очевидец происшествия сообщил, что злоумышленник также намеревался проникнуть на территорию синагоги, располагавшейся по соседству, однако она оказалась запертой.

Контекст

После нападения на синагогу в Галле в Германии обсуждают рост антисемитизма в стране. DW поговорила с очевидцем теракта, главой еврейской общины и выходцем из Киева Максом Привороцким. (31.10.2019)

Должны ли евреи в ФРГ в целях безопасности не носить кипу, как советует уполномоченный правительства по борьбе с антисемитизмом? Еврейскую общину в Германии и за рубежом взбудоражили эти слова. (29.05.2019)

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо назвал произошедшее терактом и "отвратительным трусливым действием". Он подчеркнул, что в его штате "нулевая терпимость" к антисемитизму. Куомо также заявил, что преступники начали "массовые нападения", имея в виду более ранние нападения на еврейские учреждения. Осудил нападение и президент США Дональд Трамп, а также мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. В Монси проживает крупная еврейская община - около 30 тысяч человек, что составляет примерно треть от общего населения города. Нападение в Монси произошло во время еврейского праздника Хануки.

В последнее время в США участились антисемитские нападения. В частности, в октябре 2018 года 46-летний преступник убил 11 человек в синагоге в городе Питтсбург. 10 декабря 2019 года в результате перестрелки на рынке кошерных продуктов в Джерси-сити было убито несколько человек. По заявлению мэра города Стивена Фалопа, преступники намеренно выбрали для перестрелки именно это место.

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    Барри Коски

    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

  • Сцена из оперы Вагнера Нюрнбергские мейстерзингеры

    Байройт против антисемитизма

    Нюрнбергский процесс

    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

  • Сцена из спектакля

    Байройт против антисемитизма

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    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    Сезон 2018 года

    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

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    Запретная татуировка

    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


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