В США от электронных сигарет умерли пять человек

В США зафиксировано уже пять случаев смерти в результате заболеваний, вероятно вызванных курением электронных сигарет. Об этом сообщил американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в пятницу, 6 сентября. По его данным, эти случаи зарегистрированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон.

В общей сложности в 33 штатах и на американских Виргинских островах зарегистрировано более 450 случаев легочных заболеваний, вероятно связанных с употреблением электронных сигарет, сообщает далее CDC, отмечая, что этот показатель может быстро меняться. В ходе расследования не было установлено определенное вещество или марка электронных сигарет, которые бы использовались во всех случаях. Но многие пациенты сообщали, что применяли жидкости, содержащие тетрагидроканнабинол.

23 августа CDC сообщал, что с конца июня число пациентов с такими заболеваниями увеличилось до 193 человек. Тогда же был зафиксирован первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного употреблением электронных сигарет.

Опасное заблуждение о безопасности вейпинга

Электронные сигареты считаются менее опасными, так как в этом случае курильщики не подвергаются воздействию почти 7 тысяч химических веществ, присутствующих в обычных сигаретах. В то же время жидкости для электронных сигарет содержат никотин и следы различных металлов - либо от угля для нагревания, либо от других компонентов устройства. Кроме того, в них добавляются самые разнообразные ароматические вещества и эссенции, воздействие которых на легкие человека в сочетании с паром не изучено.

В 2018 году в США вдыхание пара, испаряемого электронной сигаретой (вейпингом) увлекались 3,6 млн школьников - на полтора миллиона больше, чем годом ранее.

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