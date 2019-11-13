 В США начато новое расследование против личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.11.2019

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Мир

В США начато новое расследование против личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани

Американские СМИ называют расследование против Джулиани серьезной угрозой для Трампа, против которого готовится импичмент. Прокуратура заподозрила Джулиани в получении личной выгоды от газовых контрактов в Украине.

Рудольф Джулиани

Рудольф Джулиани

Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, которое может стать серьезной угрозой для президента, против которого готовится импичмент. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщили агентство Bloomberg и газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

По информации WSJ, прокуратура проверяет, получал ли Джулиани личную выгоду от газовых проектов в Украине, которые продвигали его партнеры по бизнесу - арестованные в США выходцы из СССР Лев Парнас и Игорь Фруман. Как поясняет издание, эти бизнесмены на встрече в 2019 с украинскими чиновниками и топ-менеджерами продвигали свою новую компанию, а также планы строительства трубопровода из Польши в Украину для поставки американского газа. При этом Фруман и Парнас заявляли, что у проекта есть поддержка в администрации Трампа, а Джулиани - их партнер.

По словам нескольких собеседников WSJ, во время этих переговоров Парнас и Фруман также призывали украинских чиновников содействовать в расследовании против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, занимавшегося газовым бизнесом в Украине, а также возможного вмешательства Украины в президентские выборы США в 2016 году.

Реакция Джулиани

В интервью WSJ Рудольф Джулиани отверг имеющиеся в отношении него подозрения. "У меня нет личного интереса к какому-либо бизнесу в Украине. Если они (прокуроры. - Ред.) действительно хотят знать, являюсь ли я партнером, почему они не спросят меня", - сказал он.

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Между тем агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что прокуроры изучают возможные финансовые нарушения со стороны адвоката Трампа, причем обвинения могут включать в себя подкуп зарубежных чиновников и сговор. Агентство также отмечает, что расследование против Джулиани представляет серьезную угрозу для Трампа, поскольку его личный адвокат - "центральная фигура" в деле об импичменте. Другой собеседник Bloomberg сообщил, что действия адвоката Трампа вызывают сомнения и в контрразведке.

Уже не первое расследование

В октябре газета The New York Times сообщала, что в отношении Рудольфа Джулиани открыто еще одно расследование в связи с Украиной - по подозрению в лоббизме. В числе прочего, прокуроры изучают попытки личного адвоката Трампа подорвать влияние бывшего посла США в Украине Мэри Йованович.

Бизнесмены Парнас и Фруман были арестованы в США в середине октября при попытке покинуть страну. Их подозревают в фальсификации данных о пожертвовании сотен тысяч долларов политическому фонду, который поддерживал кандидатов - республиканцев.

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    Автор: Ута Штайнвер, Михаил Бушуев


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