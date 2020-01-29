В США назначена рекордная компенсация за нарушение патентов

Суд в Лос-Анджелесе в среду, 29 января, признал компанию Apple в нарушении патентных прав и обязал ее выплатить Калифорнийскому технологическому институту (Caltech) компенсацию в размере 837 миллионов долларов. В ходе того же процесса суд признал также виновной компанию Broadcom, которая выплатит вузу компенсацию в размере 270 миллионов долларов. Сумма в 1,1 миллиарда долларов - самая крупная компенсация, назначенная в США за нарушение патентов.

Caltech обвинил обе компании в нарушении четырех патентов, выданных вузу, на технологию беспроводной передачи данных. Эту технологию использует Broadcom в чипах, которые Apple устанавливает на свои устройства: мобильные телефоны iPhone, планшетники iPad и часы Apple Watch.

Apple и Broadcom не согласны с решением суда. Обе компании объявили о намерении опротестовать решение.

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