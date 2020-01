В США зафиксирован первый случай заболевания китайским вирусом

Первый в США случай заболевания новым китайским вирусом был зафиксирован в штате Вашингтон. Об этом сообщает во вторник, 21 января, издание The New York Times. Пациент, у которого были выявлены признаки заражения китайским коронавирусом, проживает в округе Снохомиш штата Вашингтон. Недавно мужчина побывал в провинции Ухань, где и был впервые обнаружен вирус. 15 января он вернулся в США. Заражение китайским коронавирусом было подтверждено у него вечером 20 января, сообщает The New York Times. Власти США официально подтвердили эту информацию.

20 января эксперты Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР подтвердили, что китайский вирус может передаваться не только от животного к человеку, но и от человека к человеку.

Число заразившихся новым китайским вирусом

На сегодняшний день известно о смерти как минимум шести человек, заразившихся новым коронавирусом из Китая. Число людей, инфицированных этим вирусом, составляет около трехсот. Случаи заражения были до сегодняшнего дня зафиксированы в Пекине, Шанхае и городе Шэньчжэнь, а также на Тайване, в Японии, Тайланде и Южной Корее.

22 января ВОЗ проведет кризисное заседание, на котором будут приняты решения о возможном введении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией.

Ученые установили, что новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, который тоже проявился в Китае и в 2002-2003 годах вызвал пандемию, приведшую к смерти 800 человек.

Смотрите также:

Как противостоять простудным заболеваниям Шапка, шарф и теплые носки И хотя стопроцентной гарантии на "гриппоустойчивость" нет, несколько полезных советов, вполне оправдавших себя на практике, все же существуют. Начнем с главного, предлагает врач-терапевт из Ратингена Ангелика Ригер (Angelika Rieger) в интервью DW. В холодный период года голову и ноги нужно обязательно держать в тепле, а одеваться по принципу "луковицы", снимая при необходимости более теплые вещи.

Как противостоять простудным заболеваниям Соблюдать дистанцию Во время очередной эпидемии гриппа и простудных заболеваний следует, по возможности, избегать массового скопления людей (крупные мероприятия, переполненный общественный транспорт), также как и тесный контакт с носителями инфекции. Как это ни странно может показаться окружающим, но приветствовать друг друга в этот период лучше без рукопожатия, настаивает врач.

Как противостоять простудным заболеваниям Чаще проветривать помещение Чтобы помочь организму справится с вирусными атаками, важно время от времени проветривать помещение. Оптимальной влажности воздуха (от 35 до 55%) можно достигнуть, поставив чашку с водой рядом с батареей, советует врач Ульрике Рот (Ulrike Roth). Сухой воздух пагубно влияет на слизистую оболочку гортани и носоглотки, снижая сопротивляемость организма вирусам.

Как противостоять простудным заболеваниям Антипростудный напиток Не менее важно регулярно пить. Вместе с жидкостью организм получает необходимые витамины и минералы, поясняет врач Ангелика Ригер. Великолепный профилактический напиток готовится, например, из свежевыжатого морковного и апельсинового сока с добавлением тертого кусочка свежего имбиря, столовой ложки сока облепихи и нескольких капель тыквенного масла.

Как противостоять простудным заболеваниям Руки мыть тщательно и часто Вирусы подстерегают нас повсюду - на дверных ручках, клавиатуре, телефонных трубках, на шариковых ручках заболевших коллег. Некоторые виды вирусов выживают на различных поверхностях до 17 дней, предупреждает эксперт по вопросам производственной медицины, врач из Кельна Ульрике Рот. Так мы переносим вирусы на лицо, глаза… Выход один - чаще мыть руки с мылом и не менее 60 секунд.

Как противостоять простудным заболеваниям Полноценное питание Разнообразное питание - залог устойчивого иммунитета. Перегружать организм в это время не следует, советует Ангелика Ригер. По возможности, лучше есть чаще, маленькими порциями, обращая внимание на энергетическую ценность продуктов. Витамины С, В, D, а также цинк помогут снизить риск заболевания. Важно сочетать мясо, рыбу, яйца с овощами, корнеплодами, орехами и бобовыми, подчеркивает врач.

Как противостоять простудным заболеваниям Айнтопф против гриппа Лучший пример такого комплексного блюда, по мнению врача, типичный для немецкой кухни айнтопф (Eintopf). В холодный период года это блюдо согревает, надолго утоляет голод и укрепляет иммунитет. Немецкий вариант густого борща (на снимке) варят с фасолью (или чечевицей) и айвой. Мясо можно заменить рыбой или тофу.

Как противостоять простудным заболеваниям Прогулка в обеденный перерыв Спорт, пробежка, прогулка - главное движение на свежем воздухе и в любую погоду. Важно регулярно двигаться, настаивает эксперт по вопросам производственной медицины Ульрике Рот. Дышать при этом следует через нос, чтобы воздух попадал в горло уже правильной температуры. А получасовая прогулка в обеденный перерыв повышает работоспособность.

Как противостоять простудным заболеваниям Ванны для ног Регулярные теплые ванны для ног помогают снять излишнее напряжение, расслабиться, улучшить кровообращение. Ванны с добавлением морской соли, хвойного масла и ароматных трав Ангелика Ригер рекомендует принимать 3-4 раза в неделю по вечерам.

Как противостоять простудным заболеваниям Ванна или сауна? Регулярное посещение сауны для тех, кому она не противопоказана, прекрасный метод сохранять здоровье, поддерживать работу сердечно-сосудистой системы и укреплять иммунитет. Горячие ванны с добавлением эфирных масел также рекомендуется принимать в целях профилактики. Но ни в коем случае, если уже поднялась температура, - предупреждает терапевт из Ратингена.

Как противостоять простудным заболеваниям Чай согревает и предупреждает Чай хорош в любое время дня, считает Ангелика Ригер. Жидкость в виде горячего чая из целебных трав лучше усваивается организмом, предупреждая излишнюю сухость слизистой оболочки носоглотки. Хорошее действие, по мнению врача, оказывают чаи из липы, цветов бузины, ромашки, шалфея и имбиря, которые следует пить, чередуя.

Как противостоять простудным заболеваниям Оздоровительный сон, секс и никакого стресса Чтобы оставаться здоровым необходимо достаточно спать и регулярно отдыхать. Следует научиться делать небольшие паузы, овладеть техникой расслабления и снятия стресса, ведь именно он блокирует способность организма к регенерации. Действенным средством профилактики простуды врачи считают и регулярный секс, который способствует росту защитных антител в крови. Автор: Инга Ваннер