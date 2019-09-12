 В США запретят ряд ароматических добавок для электронных сигарет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.01.2020

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Мир

В США запретят ряд ароматических добавок для электронных сигарет

В США планируют запретить к продаже популярные у молодежи наполнители для электронных сигарет с запахом мяты и фруктов. Ароматические жидкости с запахом табака и ментола останутся на рынке.

Молодой мужчина выдыхает пар от электронной сигареты

Ароматические наполнители для электронных сигарет с запахом фруктов или мяты особенно популярны у американской молодежи

В США в ближайшее время будут запрещены к продаже картриджи с отдельными видами ароматических наполнителей для электронных сигарет. Об этом сообщили в четверг, 2 января, представители Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA). Ожидается, что запрет вступит в силу уже через 30 дней и затронет, в первую очередь, ароматизированные жидкости для электронных сигарет с запахом мяты, фруктов и конфет, которые особенно популярны у американской молодежи.

При этом на рынке останутся наполнители для электронных сигарет с запахом ментола и табака, а также ароматические наполнители для габаритных устройств для вейпинга, которые покупают преимущественно взрослые курильщики.

Таким образом, новые правила в области продажи наполнителей для электронных сигарет существенно отличаются от тех, которые предлагал ввести президент США Дональд Трамп в сентябре 2019 года. Тогда предполагалось запретить любые ароматические жидкости для электронных сигарет, кроме имеющих запах табака.

Контекст

Сигареты в РФ дорожают в среднем на 23% за год. Власти считают, что вместе с запретами на курение это помогает россиянам отказаться от табака. Но побочным эффектом стал рост теневого рынка. (13.02.2017)

Бундестаг одобрил законопроект, запрещающий продажу электронных сигарет и кальянов детям и подросткам. Эксперты требуют запретить вообще все ароматические вещества для них. (29.01.2016)

Электронные сигареты и заболевания легких

В последнее время в Соединенных Штатах активно обсуждается связь заболеваний легких с употреблением электронных сигарет. По официальным данным, в США вейпинг стал причиной смерти более 50 и заболеваний более 2500 человек.

Ожидается, что в мае 2020 года FDA начнет проводить исследование доступных на американском рынке ароматических наполнителей для электронных сигарет, сообщает информагентство AP. Только те вкусовые добавки, которые сочтут положительно влияющими на здоровье населения, будут разрешены к продаже.

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    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:03

Электронные сигареты как альтернатива курению?

Контекст

Курить или не курить?

Вас мучают страхи, приступы кашля и плохое настроение? Вы одиноки и не испытываете радости от секса? Как же тут не закурить! Ах, вы уже курите? Почему ж тогда все так плохо? (31.05.2017)  

Ссылки в интернете

Статья DW о планах Трампа по запрету ароматических добавок в электронных сигаретах  

Аудио- и видеофайлы по теме

Электронные сигареты как альтернатива курению?  

No smoking: Германия борется с курением  

В Польше запретили электронные сигареты  

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В США запретят ароматические добавки для электронных сигарет 12.09.2019

Минздрав США объявил о готовящемся запрете к продаже в стране любых ароматических наполнителей для электронных сигарет, кроме тех, что имеют запах табака.

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