 В США жертвами непогоды стали не менее семи человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.12.2018

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Мир

В США жертвами непогоды стали не менее семи человек

За последние несколько дней на севере и Среднем Западе США выпало до 30 см снега. Из-за сильного ветра и осадков в стране отменены сотни авиарейсов, еще тысячи перенесены.

Непогода в США

Непогода в США

В США в результате непогоды погибли не менее семи человек. Большинство из них стали жертвами ДТП, произошедших из-за гололеда и чрезмерных осадков, сообщает информагентство AFP в воскресенье, 30 декабря. Кроме того, в штате Теннесси на востоке США 30-летнюю участницу туристического похода снесло водой, когда она переходила вброд через реку. В Луизиане 58-летняя женщина погибла, когда молния обрушила на ее дом дерево.

Контекст

Вблизи Палермо вышедшая из берегов река затопила дом, в результате погибла семья из девяти человек. В шести регионах Италии сохраняется штормовое предупреждение.  (04.11.2018)

Как минимум десять штатов ввели режим чрезвычайного положения. Палата представителей США отменила заседания 26 и 27 января из-за снегопадов. (24.01.2016)

До 30 метров снега в отдельных регионах США

За последние несколько дней на севере и Среднем Западе Соединенных Штатов выпало до 30 см снега. С 27 декабря в стране отменены сотни авиарейсов, еще тысячи перенесены. Из-за ветров и обильных осадков перекрыты автомагистрали в таких штатах, как Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Канзас и Айова. 

В регионах на юго-востоке страны ожидаются проливные дожди, которые могут привести к наводнениям. Метеорологи предупреждают также о сильных снегопадах в других частях страны. 

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    От наводнений в Германии в конце июля страдают центральные регионы страны, в первую очередь - Нижняя Саксония и Саксония-Анхальт, где на многих реках уже объявлена четвертая, то есть высшая, степень тревоги.

  • Вернигероде

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    Эта фотография сделана в Саксонии-Анхальт около города Вернигероде рядом с железной дорогой на гору Броккен.

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    Наводнения в Германии

    Пожарные расчеты круглыми сутками откачивают воду из залитых подвалов и выезжают на другие вызовы, связанные с непогодой. Как сообщают немецкие метеорологи, в этих местах за один день выпало от 50 до 80 литров дождя на квадратный метр, кое-где даже около 100 литров, что превышает месячную норму.

  • Гёттинген

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    Обильным дождям на этой неделе здесь предшествовали продолжительные осадки, поэтому почва больше не может впитывать воду, что привело к быстрому повышению уровня ручьев и небольших рек. Эта фотография сделана на реке Ленне около Гёттингена в Нижней Саксонии. При этом на больших реках, Эльбе и Заале, опасности наводнений нет.

  • Кельн

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    Канализация с такими массами воды этим летом во многих местах тоже не справляется. Эта фотография была сделана 19 июля в Кельне в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Кельн

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    Еще одна фотография из Кельна. Синоптики ожидали дождь в среду ночью, но ливень случился днем и многих застал врасплох.

  • Кельн

    Наводнения в Германии

    В Кельне затопило не только улицы, но и одну из станций городского метро. Непогода не обошла стороной и немецкую столицу. В Берлине в прошлое воскресенье, 23 июля, пожарные команды выезжали откачивать воду из подвалов и расчищать дороги более 400 раз.

  • Хеннингсдорф

    Наводнения в Германии

    Эта фотография была сделана в бранденбургском Хеннингсдорфе. В прошлую субботу в этих местах с приходом дождей резко упала температура воздуха - с 30 до 20 градусов, чему многие жители были рады.

  • Мёнхенгладбах

    Наводнения в Германии

    Увы, июльская непогода в Германии не обошлась без жертв. Владелец этого велосипеда попал в больницу в Мёнхенгладбахе в Северном Рейне - Вестфалии, получил травмы, но врачи спасли его жизнь. Однако в этой же федеральной земле в городе Дортмунд погибла женщина, на которую упало дерево, когда она ехала на велосипеде.

  • Мюнхен

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    Так в прошедшие выходные выглядело небо над Мюнхеном. В эти же дни сильные грозы прошли над Гессеном. В ближайшие дни дождливая погода в Германии сохранится.

    Автор: Сабрина Пабст, Максим Нелюбин


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В США готовятся к снежному апокалипсису

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В разгар лета в Германии установилась дождливая погода. На повестке дня - грозы, ливни, наводнение и резкое похолодание. (26.07.2017)  

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