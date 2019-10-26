 В США дефицит бюджета почти достиг триллиона долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.10.2019

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Мир

В США дефицит бюджета почти достиг триллиона долларов

Текущий показатель дефицит бюджета США стал самым высоким за многие годы. Хотя выручка в стране увеличилась, госрасходы в США также выросли на 8 процентов.

Пачка долларов

Дефицит бюджета США в очередном финансовом году, который закончился в конце сентября, вырос почти до одного триллиона долларов. Как сообщили в пятницу, 25 октября, в министерстве финансов в Вашингтоне дефицит увеличился на 26 процентов по сравнению с предыдущими двенадцатью месяцами, что составило около 984 миллиардов долларов. Этот показатель дефицита стал самым высоким за последние 7 лет. Бюджетные доходы увеличилась на четыре процента до 3,462 триллиона долларов, государственные расходы выросли на восемь процентов - до 4,447 триллиона долларов.

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Президент США Дональд Трамп после вступления в должность объявил, что хочет в течение восьми лет ликвидировать дефицит бюджета. Однако он не только ввел в действие комплексную программу снижения налогов, особенно в интересах бизнеса, но также увеличил расходы, в том числе на оборонные нужды. В частности, бюджет министерства обороны США в завершающемся бюджетном году увеличился на девять процентов.

Помимо прочего, на увеличение дефицита бюджета оказали влияние расходы по обслуживанию госдолга США. В частности, процентные платежи выросли на десять процентов (51 миллиард долларов).

Минфин США доволен политикой Трампа

В Минфине в целом позитивно оценили результаты экономической политики президента Дональда Трампа. Так, уровень безработицы упал до самой низкой отметки за последние 50 лет, а значительная часть населения регулярно получает прибавку к зарплате.

Министр финансов США Стивен Мнучин оценил бюджетный баланс как доказательство того, что экономическая программа Трампа "работает". Он призвал Конгресс пресечь "расточительные и безответственные расходы". Несмотря на устойчивые темпы роста, до сих пор не удалось компенсировать увеличение расходов. Кроме того, в США растет беспокойство по поводу возможной рецессии.

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