 В Судане тысячи демонстрантов требуют отставки президента | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В Судане тысячи демонстрантов требуют отставки президента

В результате акции протеста погиб санитар. С начала протестов в декабре 2018 года в Судане погибли как минимум 32 активиста.

Протесты против президента и правительства в Судане 6 апреля 2019 года

Протесты против президента и правительства в Судане 6 апреля 2019 года

Тысячи активистов вышли в субботу, 6 апреля, на улицы столицы Судана Хартум с требованиями отставки президента страны Омара аль-Башира, находящегося у власти без малого 30 лет. Скандируя лозунг "Одна армия - один народ!", протестующие дошли до штаб-квартиры вооруженных сил Судана, на территории которой находится также президентский дворец и министерство обороны страны.

По словам организаторов протестного марша, их целью было добиться, чтобы вооруженные силы сделали выбор, на чьей они стороне: "народа или диктатора".

Полиция применяет жесткие меры против демонстрантов

Протестующих отогнали от президентского дворца при помощи слезоточивого газа. С начала первых подобных демонстраций в декабре 2018 года полиция применяет жесткие меры против демонстрантов. Однако вооруженные силы Судана до сих пор ни разу не были задействованы для подавления протестов.

Контекст

Пользователи Bynet не только с огромным интересом следят за переменами в странах Северной Африки и Ближнего Востока, но и активно их комментируют. При этом многие из них проецируют события в арабских странах на Беларусь. (04.03.2011)

В исследовании ученых из Гейдельберга говорится, что число войн в мире сократилось за год с двадцати до шестнадцати. Почти все они идут на Ближнем Востоке и в Африке. (01.03.2019)

Изначально активисты выступали против резкого повышения цен на хлеб, но вскоре гнев демонстрантов оказался направлен против авторитарно управляющего страной президента.

Это привело к тому, что в феврале аль-Башир объявил в стране чрезвычайное положение и ограничил свободу собраний, чтобы не допускать новых протестов. Тем не менее люди продолжили выходить на улицы с требованиями отставки главы государства.

По данным правозащитников, на протестах в Судане погибло более 50 активистов

Погибший в результате протестов 6 апреля был санитаром. Об этом сообщило объединение врачей, участвующее в протестах. По данным властей, это был уже 32-й активист, погибший с начала демонстраций в декабре 2018 года. В то же время правозащитная организация Human Rights Watch говорит о 51 жертве.

Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году после путча, который поддержали исламисты. Международный уголовный суд (МУС) объявил его в розыск по подозрению в совершении военных преступлений и организации геноцида в провинции Дарфур.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Свободе слова здесь не место?

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Свободе слова здесь не место?

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Свободе слова здесь не место?

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Свободе слова здесь не место?

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Свободе слова здесь не место?

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Свободе слова здесь не место?

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 02:15

Протесты в Алжире: Новая "арабская весна"?

Контекст

Свободе слова здесь не место?

Журналисты и блогеры в этих странах ежедневно подвергаются запугиваниям и нападениям. Государства, в которых действует наихудший для СМИ режим, - согласно рейтингу "Репортеров без границ".  

Ссылки в интернете

Статья DW об обвинениях МУС против президента Судана Омара аль-Башида

Статья DW об обвинениях МУС против президента Судана Омара аль-Башида  

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты в Алжире: Новая "арабская весна"?  

Издевательства над женщинами в Турции и протест хеви-метал в Польше - "Европа в фокусе"  

Мустафа Найем в "Немцова.Интервью": В Украине много Навальных  

Реклама

Самые читаемые

Десятки тысяч венесуэльцев протестуют против режима Мадуро  

Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили в США  

"Семерка" будет следить за ракетными разработками России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно