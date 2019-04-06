В Судане тысячи демонстрантов требуют отставки президента

Тысячи активистов вышли в субботу, 6 апреля, на улицы столицы Судана Хартум с требованиями отставки президента страны Омара аль-Башира, находящегося у власти без малого 30 лет. Скандируя лозунг "Одна армия - один народ!", протестующие дошли до штаб-квартиры вооруженных сил Судана, на территории которой находится также президентский дворец и министерство обороны страны.
По словам организаторов протестного марша, их целью было добиться, чтобы вооруженные силы сделали выбор, на чьей они стороне: "народа или диктатора".
Полиция применяет жесткие меры против демонстрантов
Протестующих отогнали от президентского дворца при помощи слезоточивого газа. С начала первых подобных демонстраций в декабре 2018 года полиция применяет жесткие меры против демонстрантов. Однако вооруженные силы Судана до сих пор ни разу не были задействованы для подавления протестов.
Изначально активисты выступали против резкого повышения цен на хлеб, но вскоре гнев демонстрантов оказался направлен против авторитарно управляющего страной президента.
Это привело к тому, что в феврале аль-Башир объявил в стране чрезвычайное положение и ограничил свободу собраний, чтобы не допускать новых протестов. Тем не менее люди продолжили выходить на улицы с требованиями отставки главы государства.
По данным правозащитников, на протестах в Судане погибло более 50 активистов
Погибший в результате протестов 6 апреля был санитаром. Об этом сообщило объединение врачей, участвующее в протестах. По данным властей, это был уже 32-й активист, погибший с начала демонстраций в декабре 2018 года. В то же время правозащитная организация Human Rights Watch говорит о 51 жертве.
Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году после путча, который поддержали исламисты. Международный уголовный суд (МУС) объявил его в розыск по подозрению в совершении военных преступлений и организации геноцида в провинции Дарфур.
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Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев