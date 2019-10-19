В столице Чили введено ЧП из-за протестов против подорожания метро

Из-за беспорядков в связи с повышением цен на проезд в метро президент Чили Себастьян Пиньера объявил в столице страны Сантьяго чрезвычайное положение. В телевизионном обращении, показанном в ночь на субботу, 19 октября, по местному времени, Пиньера заявил, что принял решение ввести режим ЧП на фоне "серьезных и непрекращающихся нападений" на станции метро в Сантьяго.

В подтверждение в видеозаписи были показаны поврежденные эскалаторы и огонь на одной из станций. В общей сложности из-за поджогов были сильно повреждены 20 станций. По данным газеты La Tercera, на станциях метро работает большое число полицейских, при этом 156 из них получили травмы. В ходе беспорядков задержаны 180 человек.

Работа метро приостановлена

Руководство метрополитена объявило о приостановке работы в выходные 19 и 20 октября. Ожидается, что к 21 октября "серьезные повреждения инфраструктуры" будут устранены, после чего пассажиры снова смогут пользоваться услугами метро, сообщается в микроблоге метрополитена в Twitter.

Первые протестные акции против повышения цен на проезд в метро с 800 до 830 песо (примерно на 4 цента в пересчете на евро) начались в Сантьяго около недели назад. Сначала сотни школьников и студентов в знак протеста ездили без билетов, потом начались демонстрации.

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Протестуй, а то проиграешь! Мы против! В конце мая 2014 года по Германии прокатилась волна студенческих демонстраций. Тысячи учащихся вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство переполненными вузами, сокращением бюджетных расходов на образование и увольнениями научных сотрудников. На фото - студенты города Грайфсвальда ждут выступления министра образования ФРГ Йоханны Ванки (Johanna Wanka).

Протестуй, а то проиграешь! Верхом на тракторе Пока одни приходят протестовать на своих двоих, другие приезжают на железных конях. Студенты университета Хоэнхайма в Штутгарте, например, оседлали тракторы. О финансовых затруднениях своей альма-матер они заявляют на плакате: "Развивать сельское хозяйство завтрашнего дня при помощи позавчерашней техники??? Разве это возможно?"

Протестуй, а то проиграешь! Революционный красный В знак протеста студенты из Тюбингена выкрасили воду в фонтане перед университетом в красный цвет. Акции под лозунгом "Университеты в беде" ("Unis in Not") проходят в девяти вузах земли Баден-Вюртемберг. О результатах говорить рано, но привлечь внимание чиновников студентам точно удалось.

Протестуй, а то проиграешь! Тысячелетняя плесень У студенческих движений Германии давняя история. Сегодня еще помнят "Поколение 1968" - молодых людей, неудовлетворенных положением дел в стране. Транспарант "Под мантиями - плесень тысячи лет", изготовленный гамбургскими студентами, намекает на роль профессоров в "тысячелетнем" "третьем рейхе" и призывает к демократическим реформам в образовании. Фраза стала лозунгом протестных волнений 1960-х.

Протестуй, а то проиграешь! Смелость университеты берет Спусковым крючком массовых волнений 1988 года стали планы по реструктуризации Свободного университета Берлина. Негодующие студенты просто-напросто захватили университет на целый семестр и даже провели конгресс, на котором рассказали о недопустимости подобных действий. Название протеста UNiMUT - это игра слов: Unmut - недовольство, Uni - университет и Mut - смелость.

Протестуй, а то проиграешь! Удачные забастовки В 1997 году залы Гиссенского университета были так переполнены, что многим студентам не хватало места. Поэтому они и вышли на улицы. Протесты быстро охватили всю Германию, получив название Lucky Streik - "Удачная забастовка". Выступления студентов отличались оригинальностью: некоторые даже разделись в ноябрьскую погоду, чтобы показать, что ради учебы им приходится снимать с себя последнюю рубашку.

Протестуй, а то проиграешь! Знания за деньги Когда в 2005-2006 годах вузы Германии начали вводить плату за обучение, студенты дружно высказали свое "нет" на уличных демонстрациях. На груди девушки написано: "Заниматься проституцией, чтобы учиться" - не все могли найти в кошельке 500 евро за семестр. После нескольких лет дискуссий плату постепенно отменили все университеты. Последними сдались Бавария и Нижняя Саксония.

Протестуй, а то проиграешь! Покойся с миром Что для одних - черный юмор, для других - идея для акции протеста. Немецкие студенты не раз пытались "похоронить" образование и науку. Вот, к примеру, Берлин: одетые в траур участники процессии несут гроб, в котором покоится дух свободного и бесплатного образования. Несмотря, а вполне возможно, что и благодаря мрачной атмосфере, такие демонстрации привлекают внимание, а значит, проходят успешно.

Протестуй, а то проиграешь! Без слов "Сегодня ты уже выучил все назубок?" - хочет спросить девушка, но ее рот заклеен. На демонстрации против сокращенного срока обучения в школах и устаревшей системы оценок в июне 2009-го вышли не только студенты, но и школьники.

Протестуй, а то проиграешь! Массовая оккупация Более 70 немецких университетов были заняты студентами в 2009 году. Спальные мешки прямо на полу или на деревянных скамьях, транспаранты на стенах и пакеты с продуктами в углу самого большого лекционного зала Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана - к оккупации студенты подошли ответственно. Причиной протестов стало недовольство Болонской реформой и все той же платой за обучение.

Протестуй, а то проиграешь! От улыбки… Смех - это не только лучшее лекарство, но и лучшее орудие протеста, считают эти гамбургские студенты. Присоединившись к шествию под лозунгом "Бесплатное образование для каждого", они с удовольствием позируют для камер. Все-таки лучше бороться за свои права с улыбкой на лице, а не с оружием в руках. Автор: Наталия Лазарева

