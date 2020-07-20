 В столице Болгарии вновь прошли массовые протесты | Новости из Германии о Европе | DW | 22.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В столице Болгарии вновь прошли массовые протесты

Демонстранты прошли шествием по Софии, требуя отставки премьер-министра Бойко Борисова после того, как парламент отклонил вотум недоверия правительству. Протесты длятся 13-й день.

Табло с результатами голосования по вотуму недоверия правительству Болгарии

Табло с результатами голосования по вотуму недоверия правительству Болгарии

Массовые протесты в Болгарии продолжились во вторник, 21 июля, после того, как парламент отклонил вотум недоверия правительству премьер-министра Бойко Борисова. Демонстранты стали собираться перед зданием администрации болгарского президента Румена Радева под девизом "Мы - настоящий вотум недоверия". В акции приняли участие несколько сотен человек.

Они прошли шествием по Софии, требуя отставки правительства и главного прокурора Болгарии Ивана Гешева, а также проведения новых выборов. Протестующие временно блокировали транспортное движение в центре болгарской столицы.

Провал пятой попытки вынести вотум недоверия

Ранее в тот же день 124 из 240 членов Народного собрания Болгарии высказались против отставки правительства Борисова. Эта попытка вынести нынешнему правительству Болгарии вотум недоверия стала уже пятой с момента начала его работы в мае 2017 года. Сам Бойко Борисов 21 июля находился в Брюсселе на саммите ЕС.

Как заявила министр труда и социальной политики Денитса Сачева, "правительство должно остаться, выполнять свой мандат и готовиться к регулярным парламентским выборам". "Когда самолет попал в турбулентность, не следует менять экипаж", - приводятся ее слова в материале болгарской редакции DW.

Демонстранты намерены продолжать уличные протесты

Протестующие в Софии

Протестующие в Софии

Акции протеста идут в Болгарии уже 13-й день. Демонстрантов, обвиняющих правящую национально-консервативную коалицию в коррупции, связях с олигархами и "действиях мафиозного характера", поддерживают президент Радев и оппозиционная социалистическая партия, которая и вынесла вопрос о вотуме недоверия на голосование.

В то же время, протестующие на улице дистанцируются от партии социалистов. "Этот вотум недоверия не имеет ничего общего с нашим вотумом недоверия. Наш продолжится", - цитирует представителя демонстрантов интернет-портал Национального болгарского радио.

Смотрите также:

  • Участница акции в защиту климата на Колледж-Стрит в Сиднее.

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Австралия: противогаз вместо занятий

    Десятки тысяч жителей Австралии вышли на улицы страны с требованием более активных действий властей в защиту климата. На фото - участница акции на Колледж-Стрит в Сиднее.

  • Участники движения Fridays For Future на акции в Берлине.

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Берлин: "Наша планета - наша ответственность"

    Юные участники движения Fridays For Future ("Пятницы ради будущего") на акции в защиту климата в Берлине. Немецкие экологические активисты требуют от правительства и компаний сократить выбросы в атмосферу CO2 и активнее бороться с глобальным потеплением. Митинги прошли более чем в 150 городах Германии.

  • Активисты движения Ice on the rope на акции протеста в Мюнхене

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Мюнхен: льда становится все меньше

    Активисты движения Ice on the rope стоят на кусках льда под импровизированной виселицей в Мюнхене во время всемирной акции протеста в защиту климата.

  • Участники акции в защиту климата в Париже

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Париж: "Климат - это я"

    Во Франции на демонстрации и митинги вышли около 115 тысяч человек, среди них 50 тысяч - в Париже. К глобальной экологической забастовке присоединились около 100 школ по всей стране.

  • Акция а защиту климата в Лондоне

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Лондон: "Планеты Б - нет"

    Акции в защиту климата проходят по всей Великобритании. В одном лишь Лондоне в них участвовали более 100 тысяч человек, в том числе студенты и школьники. "Планеты Б - нет", - написано на одном из плакатов.

  • Акция в защиту климата в Киеве

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Киев: "Планета в опасности"

    Участники митинга в Киеве собрались перед зданием правительства. К акции присоединились жители других городов Украины. Активисты требуют от властей повышения энергоэффективности и перехода на возобновляемые источники энергии.

  • Демонстрация в защиту климата в польском городе Гдыня

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Гдыня: "Даже интроверты здесь"

    Надпись на плакате этой участницы акции в защиту климата в польском городе Гдыня гласит: "Дела так плохи, что даже интроверты здесь".

  • Участница экологической акции с индонезийского острова Ява держит в руках плакат

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Индонезия: "Грустный белый мишка"

    Юная участница экологической акции с индонезийского острова Ява нарисовала на плакате белого медведя с грустным взглядом, сидящего на тающей льдине в Арктике.

  • Экологическая активистка в Кесон-Сити, пригороде столицы Филиппин Манилы.

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Филиппины: последствия ощущаются уже сейчас

    По данным гуманитарных организаций, последствия изменения климата уже ощущаются на Филиппинах. Сообщения о наводнениях в прибрежных районах и разрушительных тайфунах появляются все чаще. На фото - активистка движения в защиту климата в Кесон-Сити, пригороде филиппинской столицы Манилы.

  • Участники акции протеста в Таиланде

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Таиланд: "Это наше будущее!"

    Таиландские школьники и студенты в рамках глобальной экологической забастовки проводят акцию у здания министерства природных ресурсов и экологии в Бангкоке.

  • Участники протеста в Бангладеш

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Бангладеш: протесты в голубом

    Школьники и студенты вышли на акцию протеста в Дакке, столице Бангладеша. Эта густонаселенная страна со 165 млн жителей находится на одном из первых мест в списке государств, которым угрожает опасность, связанная с повышением уровня моря, - следствия глобального потепления.

  • Протесты в Кении

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Кения: протесты на экваторе

    "Отрицание - это не политика!" В Найроби, столице Кении, активисты требуют от политиков решительных действий, направленных на борьбу с изменением климата.

  • Дети держат в руках разноцветные картинки на акции в защиту климата в Анкаре

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Турция: разноцветные картинки

    В столице Турции Анкаре на демонстрацию против глобального потепления вышли не только студенты и школьники, но и дети дошкольного возраста.

  • Демонстрация в Никосии

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Кипр: у климата нет границ

    Школьники и студенты вместе с родителями участвуют в демонстрации в Никосии, столице Республики Кипр. Озабоченность в связи с надвигающимся глобальным потеплением не знает границ - ее испытывают и жители Северного Кипра по другую сторону демаркационной линии.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:05

Почему не стихают протесты в Хабаровске

Контекст

Комментарий: Назначение Дегтярева в Хабаровский край - ошибка Путина

Назначение и.о. губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева демонстрирует лишь то, что в Кремле и впредь не собираются считаться с мнением регионов, считает Федор Крашенинников. (21.07.2020)  

Три женщины против Лукашенко. Как в Минске прошел предвыборный митинг Тихановской

На первый агитационный митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Минске пришло более 7 тысяч человек. Самое важное об этом событии - в репортаже DW. (20.07.2020)  

Протесты в Хабаровске: "Без потерь выхода для Кремля уже нет"

Три дня подряд в Хабаровском крае не прекращаются мирные протесты после ареста местного губернатора Сергея Фургала. DW собрала голоса участников протестов и аналитиков. (13.07.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Реакция Запада на протесты в России против обнуления Путина  

Реакция Запада на массовые задержания в Беларуси  

Также по теме

Bulgarien I Proteste in Sofia

Протесты в Болгарии длятся двенадцатый день 20.07.2020

В Софии несколько тысяч человек собрались у здания парламента, требуя отставки правительства. Голосование по вотуму недоверия назначено на 21 июля.

Реклама

Самые читаемые

Хроника пандемии: суточные показатели смертности выросли в Бразилии вдвое  

В Луцке задержали террориста и освободили заложников  

Комментарий: Назначение Дегтярева в Хабаровский край - ошибка Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно