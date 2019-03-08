В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ к участницам женского марша

В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ к участницам демонстрации, состоявшейся в пятницу, 8 марта. Незадолго до мероприятия власти запретили проводить демонстрацию на центральной торговой улице города.

Однако несколько тысяч женщин собрались там, чтобы выступить в поддержку своих прав и выразить протест против насилия. Полиция в защитной экипировке принялась оцеплять центральную площадь. Участницам разрешили провести акцию на небольшом отрезке улицы. Затем их зажали между двумя полицейскими кордонами и начали разделять с применением слезоточивого газа.

Защитницы прав женщин вновь обвинили турецкое правительство турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что он принимает недостаточно мер для борьбы с насилием в отношении женщин.

Годом ранее подобная акция прошла мирно. Аналогичные демонстрации в Международный женский день состоялись в Анкаре. В акциях в турецкой столице приняли участие несколько сотен женщин.

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