 В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ к участницам женского марша | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.03.2019

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Мир

В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ к участницам женского марша

Власти запретили демонстрацию на центральной торговой улице Стамбула. Женщины пришли туда выступить в поддержку своих прав и выразить протест против насилия.

Участницы демонстрации в Стамбуле 8 марта 2019 года

Участницы демонстрации в Стамбуле 8 марта 2019 года

В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ к участницам демонстрации, состоявшейся в пятницу, 8 марта. Незадолго до мероприятия власти запретили проводить демонстрацию на центральной торговой улице города.

Контекст

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Турецкий кризис наглядно показывает, как поверивший в свою непогрешимость авторитарный лидер может перечеркнуть экономические достижения своего правления, считает Андрей Гурков. (16.08.2018)

Однако несколько тысяч женщин собрались там, чтобы выступить в поддержку своих прав и выразить протест против насилия. Полиция в защитной экипировке принялась оцеплять центральную площадь. Участницам разрешили провести акцию на небольшом отрезке улицы. Затем их зажали между двумя полицейскими кордонами и начали разделять с применением слезоточивого газа.

Защитницы прав женщин вновь обвинили турецкое правительство турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что он принимает недостаточно мер для борьбы с насилием в отношении женщин.

Годом ранее подобная акция прошла мирно. Аналогичные демонстрации в Международный женский день состоялись в Анкаре. В акциях в турецкой столице приняли участие несколько сотен женщин.

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    Автор: Наталья Позднякова


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